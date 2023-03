Su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile” tra maghi e streghe

Quarto appuntamento in prima serata su Rai 2 con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show in onda alle 21.20 condotto da Stefano De Martino: le anticipazioni

Giochi, ironia e imitazioni. Quarto appuntamento lunedì 6 marzo in prima serata su Rai 2 con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show in onda alle 21.20 condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. “Maghi e Streghe” sarà il tema della puntata che avrà come ospiti, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Francesca Fagnani, anche Max Giusti, Paolo Conticini, Matranga e Minafo’, Marta Filippi, Vittoria Castagnotto e Francesco Procopio.

Tutti saranno chiamati a cimentarsi nei vari giochi della serata, dai classici Stammi dietro dance, Rubagallina e Alphabody, passando per i nuovi La coppia che scoppia, Patapouf e l’esordiente Ma che bontà. In quest’ultimo chi partecipa dovrà assaggiare quattro pietanze, di cui una sgradevole al gusto, ma dovrà dire sempre e comunque “che bontà”. Agli altri il compito di ripetere l’assaggio, evitando di scegliere il piatto sgradevole. Non mancherà la Stanza Inclinata. Senza vincitori né vinti, vale una sola regola: divertirsi.