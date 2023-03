Montermini su Ferrari 488 GT3 torna nell’International GT Open: il driver modenese già F.1 rilancia la sfida nella serie internazionale che lo ha visto campione nel 2014

Andrea Montermini torna nell’International GT Open. Il driver modenese già F.1 rilancia la sfida nella serie continentale che lo ha incoronato Campione nel 2013 e prima nel 2008 e dove ha collezionato finora ben 20 successi in gara.

Montermini ha pianificato la stagione agonistica nuovamente con lo svizzero Gino Forgione, con inizio sulla Ferrari 488 GT3 curata da AF Corse, squadra che presto appronterà anche la 296, nuovissima super car del Cavallino. L’equipaggio ha collaudato il propio affiatamento durante il 2022, sempre nell’ambito internazionale della Le Mans Cup, con ottimi risultati e diversi podi.

Le prime sessioni di test previsti dal team si svolgono in questi giorni sul circuito portoghese di Portimao, mentre il 15 e 16 marzo saranno in Spagna a Barcellona per tutto l’International GT Open. Due occasioni per l’esperto pilota e tester insieme al bravo gentleman driver elvetico, dove si potranno definire la messa a punto della super car di Maranello in versione 2023 ed affinare quindi il feeling con la vettura, supportati come sempre dalla professionale struttura AF Corse.

“Una nuova sfida che mi ha subito coinvolto con grande entusiasmo – afferma Montermini – Con Gino si è consolidato un eccellente feeling e aver già corso e vinto con la vettura è sicuramente un vantaggio. Conosco l’International GT Open e conosco i circuiti europei dove si corre, questo può favorirci. Il livello della concorrenza è davvero elevato, ci sono tanti piloti esperti e bravi, per cui saranno delle sfide altamente coinvolgenti. Possiamo contare sulla solidità e sulla professionalità di AF Corse per rendere quanto più efficace una stagione pianificata insieme a tutti i partner, che hanno confermato la fiducia nel contesto continentale che garantisce ottima visibilità”.

Tutti gli appuntamenti della serie saranno trasmessi in diretta TV e web, il calendario si articola su sette appuntamenti sui più famosi circuiti europei, con inizio in Portogallo a Portimao il 30 aprile.

Calendario International GT Open 2023: 15-16/03 Barcelona (ES) Test; 30/04 Portimao (PT); 28/5 SPA (BE); 18/06 Hungaroing (HU); 23/7 Paul Ricard (FR); 10/9 Red Bull Ring (AT); 24/9 Monza (IT); 22/10 Barcelona (ES).