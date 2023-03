Malattia di Crohn fistolizzante: ossigenoterapia iperbarica efficace

L’ossigenoterapia iperbarica ha prodotto un tasso di risposta clinica dell’87% tra i pazienti con malattia di Crohn fistolizzante, con pochi eventi avversi

L’ossigenoterapia iperbarica ha prodotto un tasso di risposta clinica dell’87% tra i pazienti con malattia di Crohn fistolizzante con pochi eventi avversi, secondo i dati di una revisione sistematica presentati al Crohn’s and Colitis Congress.

“Le fistole sono una complicanza comune della malattia di Crohn che si verifica fino al 50% dei pazienti”, ha evidenziato il dott. Amr Dokmak del Catholic Medical Center di Manchester, nel New Hampshire. “Nonostante la significativa espansione delle terapie IBD, in particolare i biologici e le innovazioni nella strategia di trattamento, rimane un divario significativo nel raggiungimento della guarigione della fistola di lunga data. L’ossigenoterapia iperbarica ha suscitato interesse come potenziale terapia aggiuntiva per le IBD refrattarie”.

Per determinare se ci fossero prove sufficienti in letteratura per l’uso efficace e sicuro dell’ossigeno iperbarico nella malattia fistolizzante, Dokmak e colleghi hanno condotto una revisione sistematica dei database EMBASE, Web of Science, PubMed e Cochrane Library. I ricercatori hanno incluso articoli pubblicati e abstract che soddisfacevano i criteri di progettazione dello studio, hanno valutato l’efficacia dell’ossigeno iperbarico nei pazienti con Crohn fistolizzante e hanno riportato dati sugli esiti sufficienti, che sono stati misurati clinicamente, radiograficamente e/o endoscopicamente.

Dokmak e colleghi hanno incluso 16 studi nella loro analisi, composta da 164 pazienti sottoposti a 5.125 sessioni di ossigenoterapia iperbarica. Il loro interesse primario era nella risposta clinica complessiva, definita come remissione clinica o risposta parziale, con l’ossigenoterapia iperbarica. I ricercatori hanno specificato la remissione clinica come chiusura della fistola e completa cessazione del drenaggio e risposta parziale come miglioramento del drenaggio della fistola.

“La nostra revisione sistematica ha dimostrato un tasso di risposta clinica complessiva dell’87%, suggerendo che l’ossigenoterapia iperbarica può essere un’opzione terapeutica efficace per la malattia fistolizzante”, ha affermato Dokmak. “Tuttavia le fistole rettovaginali erano il sottotipo di fistola meno sensibile all’ossigenoterapia iperbarica”.

Inoltre, i ricercatori hanno riportato una remissione clinica aggregata del 59% (IC 95%, 0,35-0,8) tra i pazienti che hanno ricevuto ossigenoterapia iperbarica. Il numero aggregato di eventi avversi è stato inferiore a 51,7 per 10.000 sessioni di ossigenoterapia iperbarica in tutti i tipi di fistole (95% CI, 16,8-159,3).

Tuttavia, come ha osservato Dokmak, la risposta clinica complessiva variava in base al sottotipo, con le fistole perianali che rispondevano maggiormente (89%) alla terapia, seguite dalle fistole enterocutanee (84%); i pazienti con fistole rettovaginali hanno avuto la risposta più bassa alla terapia (29%).

I ricercatori hanno riferito che le ore passate nella camera iperbarica o il numero di sessioni di ossigenoterapia iperbarica non erano associati a una risposta clinica migliorata.

“L’ossigenoterapia iperbarica è un’opzione terapeutica sicura e potenzialmente efficace in caso di fistole nella malattia di Crohn”, ha concluso Dokmak. “Tuttavia, sono necessari studi di controllo randomizzati per confermarne il beneficio nella fistolizzazione nei pazienti con questa malattia infiammatoria cronica intestinale”.

Dokmak A, et al. Poster P002. Presented at: Crohn’s and Colitis Congress; Jan.19-21, 2023; Denver.