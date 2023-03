IMC Toys lancia sul mercato le Cry Babies Little Changers

IMC Toys festeggia l’arrivo delle Cry Babies Little Changers. Si tratta di una collezione di mini dolls eco friendly ispirate agli elementi naturali

Il magico mondo delle Cry Babies, targato IMC Toys, festeggia l’arrivo delle Cry Babies Little Changers. Si tratta di una collezione di mini dolls eco friendly ispirate agli elementi naturali, con cui bambini e bambine di 4-6 anni possano giocare ovunque, apprendendo al tempo stesso come trasformare i piccoli gesti quotidiani in abitudini costruttive per il futuro del pianeta. Il tutto attraverso il loro mondo 3D animato.

Ognuna delle sei Cry Babies Little Changers arriverà nei vari punti vendita in capsule a forma di fiore, ognuna con un mini mondo diverso al proprio interno, ispirato al proprio personaggio, oltre a varie funzioni di gioco, il tutto in pieno mood natura. A tal proposito è necessario sottolineare che questi giocattoli sono realizzati con plastica di origine vegetale e materiali ecosostenibili e biologici, per la gioia dei genitori ormai attentissimi ai prodotti con cui stanno a contatto i propri figli.

Le Cry Babies Little Changers arriveranno sugli scaffali dei principali negozi di giocattoli tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, insieme alla relativa serie tv, in onda sul canale youtube e OTT Kitoons e sul canale TV Frisbee, in cui vedremo le Little Changers aiutare le Magic Tears a trasformare i piccoli gesti quotidiani in abitudini costruttive per il futuro del pianeta, dando consigli utili per routine eco-sostenibili. Si tratteranno, in particolare, i seguenti temi: risparmio idrico, deforestazione, plastica e rifiuti, riciclaggio, vestiti di seconda mano, sempre in chiave bambino. I consigli dati nel corso delle puntate sono tutti verificati con degli esperti.

INFORMAZIONI SU IMC TOYS

Dal 1981, IMC Toys ha sviluppato una reputazione di fama internazionale per la creazione di giocattoli di alta qualità e dal design accattivante a un prezzo competitivo. Il catalogo di IMC include una vasta gamma di marchi molto noti ormai, come Cry Babies Magic Tears e Cry Babies, la bambola più venduta nei mercati europei e statunitensi. In autunno 2020 IMC ha aggiunto un marchio completamente nuovo alla sua gamma con il lancio di VIP Pets. Dopo un lancio di successo, VIP Pets si propone una crescita ancora maggiore attraverso l’espansione della linea.

I marchi IMC Toys sono supportati dal canale YouTube Kitoons. Offerto in oltre 20 lingue diverse, Kitoons ha guadagnato popolarità raggiungengo complessivamente oltre 6 miliardi di visualizzazioni, piú di 8 milioni di iscritti e oltre 700 milioni di ore di visualizzazione e piú di 70 milioni di unique users. Episodio dopo episodio, si raccontano le emozionanti avventure dei personaggi preferiti dai bambini – le Cry Babies Magic Tears, i Bloopies, le BFF e le VIP Pets – alle prese con piccoli problemi quotidiani che risolvono grazie all’amicizia, all’impegno e al lavoro di squadra; insegnando cosí ai piú piccoli importanti lezioni e valori.

