Attività sportiva: Fortilase alleato della funzione muscolare

Nell’attività sportiva un aiuto per la normale funzione muscolare grazie a Fortilase, integratore di Bromelina, utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei

Praticare attivita’ fisica, si sa, e’ uno dei modi migliori per tenersi in forma ogni giorno. Uno stile di vita attivo e’ infatti il primo passo per fare bene al proprio corpo, ed e’ in piu’ un modo divertente e stimolante per staccare dalla routine quotidiana. Durante le sessioni di running o in bici, oppure anche indoor quando ci si allena in casa come in palestra, puo’ tuttavia capitare di incorrere in cadute, botte e traumi piccoli e grandi che rischiano di compromettere le nostre giornate ed essere causa di dolore, infiammazione e sintomi tra i quali l’edema. Quest’ultimo in particolare e’ un disturbo caratterizzato da rigonfiamenti dovuti all’accumulo di liquidi in eccesso, e si manifesta tramite comparsa di dolore locale seguito in un secondo momento da gonfiore ed ematoma. Le cause della comparsa di edema possono essere di diversa natura, ed e’ dunque sempre bene rivolgersi in questi casi ad un medico specialista. Quando l’edema e’ provocato da botte, contusioni e infiammazioni, ad un trattamento specifico puo’ essere utile l’integrazione della dieta con sostanze drenanti come la Bromelina attraverso integratori specifici.

FORTILASE è un integratore di Bromelina, enzima proteolitico contenuto nell’estratto vegetale del gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei. La potenza di una preparazione di Bromelina è determinata dall’attività proteolitica, che nel caso di FORTILASE è espressa in GDU. Ogni compressa di FORTILASE contiene 50 mg di Bromelina con una attività proteolitica pari a 2500 GDU per grammo.

Forma di somministrazione

Compresse rivestite

Modalità d’uso

Due compresse in unica assunzione giornaliera, in qualunque momento della giornata, oppure 1 compressa 2 volte al giorno (mattina e sera).

Prodotto senza glutine.

FORTILASE è un brand MYLAN, a Viatris Company

FORTILASE 20 cpr – Prezzo consigliato: 14,90 €

Integratore alimentare.

In Farmacia