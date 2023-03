A “Dilemmi” nella seconda serata di Rai 3 si parla di maternità

La maternità surrogata e perché vi si ricorre al centro del secondo appuntamento con “Dilemmi”, il nuovo programma su Rai 3 dello scrittore Gianrico Carofiglio

La maternità surrogata è una forma di sfruttamento della capacità riproduttiva della donna o viceversa è un’estensione della propria libertà e autonomia? E perché vi si ricorre? Domande al centro del secondo appuntamento con “Dilemmi”, il nuovo programma ideato e condotto dallo scrittore Gianrico Carofiglio, in onda lunedì 6 marzo alle 23.15 su Rai 3. A discutere del tema, in studio con Carofiglio, la scrittrice Barbara Alberti e la saggista Chiara Lalli, mentre la libraia Chiara Condò suggerirà le letture per approfondire il dilemma di puntata e – in chiusura – Frida Bollani Magioni proporrà la canzone “Futura” di Lucio Dalla.

La motivazione che spinge a diventare madri surrogate va dal bisogno di denaro al desiderio di dare la gioia di un figlio a un’altra donna, a un singolo, a una coppia omosessuale, ma solleva enormi problemi etici, medico-legali e di legislazione internazionale. In particolare, dal punto di vista delle categorie giuridiche, si tratta di un contratto che commercializza la capacità riproduttiva in vista della realizzazione del bisogno/desiderio di figli propri per una coppia o un singolo che – per varie ragioni – non possono averne.

Dal punto di vista etico, chi è contrario la considera una forma di sfruttamento della capacità riproduttiva della donna, tanto più grave quanto più poveri e disagiati sono in contesti da cui proviene la madre surrogata. Chi, viceversa, è favorevole richiede soprattutto che le parti in causa siano tutelate da leggi internazionali condivise per una maternità surrogata equa. In Italia, la pratica della maternità surrogata è vietata e sanzionata penalmente e il Comitato Nazionale per la Bioetica ritiene che l’ipotesi di “commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive sia in “netto contrasto con i principi bioetici fondamentali”.

D’altra parte, invece, gran parte del movimento femminista si è espresso a favore della maternità surrogata considerandola un’estensione della libertà riproduttiva e dell’autonomia personale delle donne.

“Dilemmi” è un programma di Gianrico Carofiglio, Pietro Galeotti, Ivan Carrozzi, Francesca Santolini. Capo Progetto: Mercuzio Mencucci. Regia di Giuseppe Bianchi.