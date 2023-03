Sheri Van Dijk in libreria con “Adolescenti con comportamenti autolesionistici”

Sheri Van Dijk pubblica “Adolescenti con comportamenti autolesionistici. Un quaderno di pratiche DBT per imparare a gestire le emozioni”

Ti è capitato di avere comportamenti autolesionistici? Beh, sappi che non sei il solo. Molte persone mettono in atto questo tipo di comportamenti e lo fanno per svariate ragioni: spesso si tratta del tentativo di evitare un dolore emotivo, oppure di avere maggiore controllo sugli eventi della propria vita, o semplicemente di provare qualcosa di diverso dalla sensazione di intorpidimento che si può percepire nella quotidianità. Devi sapere che esistono modalità più sane e sicure per trovare sollievo emotivo. Questa guida pratica ti può aiutare a individuarle a trovarle e a metterle in atto.

Se ti lascerai condurre da questo libro, imparerai ad affrontare pensieri ed emozioni difficili, a trovare sollievo dal dolore emotivo e a costruire relazioni più forti e supportive. Utilizzando le abilità basate sulla terapia dialettico-comportamentale (DBT) – il trattamento per eccellenza per l’autolesionismo -, definirai un piano d’azione che ti aiuterà a smettere di ricorrere a comportamenti autolesionistici e autodistruttivi, e a iniziare a vivere la vita che desideri davvero.

Quattro sono le abilità essenziali che imparerai:

• la mindfulness per gestire le emozioni difficili sul momento;

• la tolleranza della sofferenza per contrastare l’impulso all’autolesionismo;

• la regolazione emotiva per comprendere e affrontare i sentimenti dolorosi;

• l’efficacia interpersonale per rafforzare le relazioni.

E la vita tornerà a sorriderti.



Sheri Van Dijk è terapeuta della salute mentale e rinomata esperta di DBT. È autrice di sette libri, tra cui Calming the Emotional Storm e Don’t Let Your Emotions Run Your Life for Teens. I suoi libri si propongono di aiutare le persone a gestire le emozioni e a coltivare un benessere duraturo. Per i nostri tipi: Fare DBT. Guida pratica per professionisti alla Dialectical Behavior Therapy (2021).