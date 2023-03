Previsioni meteo 5 marzo 2023: piogge residue sulla Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 5 marzo 2023: tempo in miglioramento su tutta l’Italia, ultime piogge solo sulla Sicilia

Condizioni meteo in deciso miglioramento sull’Italia dopo una settimana con freddo, piogge e nevicate anche a bassa quota. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Nord e il Centro, mentre al meridione saranno ancora possibili residue precipitazioni specie sulla Sicilia. Temperature massime stazionarie, mentre al mattino saranno possibili gelate in pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana il lobo del vortice è previsto scendere nel cuore dell’Europa in seguito a un forte riscaldamento della stratosfera. Sull’Italia sarà più probabile avere un clima molto instabile tipicamente atlantico con piogge, temporali ma anche abbondanti nevicate. Quote ancora da verificare, oltre a forti venti e mareggiate.

Intanto per oggi, domenica 5 marzo 2023, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità irregolare su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole su tutti i settori con isolati acquazzoni sulle coste dell’Abruzzo. Al pomeriggio cieli coperti tra Lazio e Abruzzo, maggiori aperture altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su tutti i settori, con neve a quote di media montagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata insiste il maltempo ovunque, salvo che in Molise e Campania; neve oltre i 1400 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente agitati.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Nord e al Sud, in rialzo al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .