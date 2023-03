Pasini canta le relazioni a distanza in “5 settembre”

“5 settembre” è il nuovo singolo del cantautore romagnolo Pasini sulle relazioni a distanza: il brano è sulle piattaforme digitali

Il 5 settembre segna la fine delle insicurezze e l’inizio di una nuova storia per il nostro artista. La fine dell’estate mette sempre a dura prova le relazioni nate durante le vacanze ed è così anche per Pasini, che si ritrova a dover fare una scelta importante. Lui ha già deciso di lasciarla, ma dopo aver parlato insieme, qualcosa scatta in lui e cambia rotta deciso a non lasciarla più andare.

BIO

Federico Pasini, classe 1999, è un cantautore di Santarcangelo di Romagna (in provincia di Rimini). Inizia ad esibirsi sin da bambino coltivando la passione per la musica con la voglia di sviluppare un progetto artistico da portare avanti negli anni, crescendo e sperimentando sempre di più a livello di scrittura e arrangiamento musicale. Parallelamente lavora come vocalist nei locali più importanti e rinomati della riviera.