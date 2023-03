Il film “Dead in the Water” su Rai 4: ecco la trama

In prima serata su Rai 4 in onda “Dead in the Water”: un nemico invisibile in alto mare, ecco la trama del film

Domenica 5 marzo 2023 Rai 4 presenta in prima serata, alle 21.20, una prima visione assoluta con l’adrenalinico film “Dead in the Water” (2018), survival thriller acquatico dai risvolti fanta-horror, diretto dall’esperto del genere Sheldon Wilson, che conta un cast tutto al femminile.

L’equipaggio di una nave, intento a ostacolare operazioni di pesca illegale in mare aperto, è vittima di un’avaria e, come se non bastasse, una terribile tempesta è in avvicinamento. I resti di una scialuppa, con a bordo un uomo, portano l’equipaggio a un salvataggio d’emergenza. La persona che viene portata a bordo sembra aggressiva, completamente fuori controllo. Quella che le donne stanno per vivere sarà un’esperienza di sopravvivenza inimmaginabile che le porterà a scontrarsi con un nemico invisibile e molto pericoloso.