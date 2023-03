“I am free” è il nuovo singolo di Kannella

Arriva in radio e in digitale “I am free”, il nuovo singolo di Kannella, cantato da Shaya Hansen, inciso tra Italia e Grecia, mixato a Londra

La canzone è nata verso la fine dell’estate 2021 e rimasta nel cassetto fino allo scorso febbraio, quando l’artista ha modificato l’arrangiamento inizialmente dance, rendendolo più pop e radiofonico grazie a synth analogici, strizzando l’occhio a sonorità anni Novanta. A quel punto è entrata in gioco Shaya Hansen che ha accettato di collaborare al brano come featuring ed occupandosi della scrittura del testo.

“Mi è stato chiesto come mai un brano dalle sonorità così estive sia stato pubblicato alle porte dell’autunno. Brano e video in realtà erano pronti già da due mesi ma ho preferito non inserirmi nella grande ondata dei tormentoni estivi, ma al contrario regalare ancora un po’ d’estate. Come dire ‘Kannella allunga l’estate!’”, ha dichiarato l’artista.

Al videoclip ufficiale partecipano i due giovani e famosi attori greci Marielli Manoudaki e Panos Panagiotis.

https://www.youtube.com/watch?v=OnAc1A9W8HE

Raffaele Cannella in arte Kannella nasce a Roma 19 anni fa. A 13 anni si avvicina al mondo della musica, iniziando a comporre e produrre i suoi primi demo di musica dance e successivamente edm.

Tra i suoi artisti preferiti che lo hanno maggiormente influenzato ci sono Avicii, David Guetta, Swedish House Mafia, Coldplay. A 16 anni viene pubblicato per la prima volta in Olanda un suo brano da un’etichetta indipendente, la Dekmantel Records molto vicina al circuito dei dj.

Nel frattempo, pur portando avanti gli studi, continua a produrre e approfondire la ricerca e l’aspetto della produzione musicale. Kannella compone e produce i brani utilizzando vari e differenti featuring per le parti vocali.

Esperto tastierista predilige i synth ed ama ricercare nuove sonorità spaziando dalla techno alla world music fino al pop. Dopo essersi esibito nel 2018 in un breve tour europeo con la cantante Shaya Hansen rimane, come molti altri musicisti, bloccato dalla pandemia ma continua a lavorare dal proprio studio personale dove nasce “I am free”, il suo primo singolo proprio con il featuring dell’artista Shaya Hansen.