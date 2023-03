“Françalien” è il nuovo disco di Giangilberto Monti: gli anni d’oro della canzone francese disponibili sulle piattaforme digitali

Fuori in digitale per Freecom “Françalien. Gli anni d’oro della canzone francese” (https://bfan.link/francalien), il nuovo disco dello chansonnier Giangilberto Monti. Il disco è collegato all’omonimo libro, scritto con Vito Vita, fuori per Gremese.

Monti ripercorre il periodo d’oro di quel mondo artistico, dai repertori degli chansonnier più amati, da Léo Ferré a Jacques Brel, alle hit anni Sessanta eseguite dai loro interpreti più popolari (come Il ragazzo della via Gluck, tradotto per Françoise Hardy o Bang Bang nella versione di Dalida), fino alle traduzioni dello stesso Monti di Boris Vian e Serge Gainsbourg, passando per le grandi icone d’oltralpe, come Édith Piaf e Charles Aznavour.

Le tre voci femminili ospiti, Bruangel, Ivana Gatti e Ottavia Marini, provengono dal ricco mondo musicale bresciano, da sempre attento alla nuova onda cantautorale, mentre i jazzisti eclettici che negli ultimi anni hanno seguito gli spettacoli di Monti, come il clarinettista Paolo Tomelleri, accompagnatore storico di Enzo Jannacci, il contrabbassista Marco Mistrangelo e l’arrangiatore Gilberto Tarocco, contribuiscono a dare un’anima del tutto nuova a questi capolavori della chanson française.

Così Françalien, il neologismo ideato da Giangilberto Monti per esprimere le due anime di questo lavoro, diventa un modo “alieno” per far capire che tra l’Esagono d’oltralpe e il nostro Stivale, ci sono più affinità che distanze. E qui, la musica aiuta.

Crediti

Giangilberto Monti (voce)

Bruangel (voce)

Ivana Gatti (voce)

Ottavia Marini (voce, tastiere, toy piano)

Fabrizio Bernasconi (tastiere)

Marco Mistrangelo (contrabbasso)

Daniele Moretto (tromba)

Alessio Pacifico (batteria)

Gilberto Tarocco (sax, flauto e arrangiamenti)

Paolo Tomelleri (clarinetto)