Dalla Val Trompia al Sebino: il viaggio di Linea Verde

Un territorio da riscoprire per la bellezza dei suoi paesaggi, per i suoi prodotti tipici e per la sua lunga storia: la provincia di Brescia. Domenica 5 marzo, alle 12.20 su Rai 1, “Linea Verde” parte dal passo del Maniva alla riserva naturale delle Torbiere del Sebino, senza dimenticare le antiche miniere della Val Trompia.

In primo piano i prodotti tipici come il formaggio “nostrano della Valtrompia” dop e il gustoso spiedo bresciano, una cantina in Franciacorta dove la tradizione incontra la tecnologia, e ancora storia e spiritualità con la visita alla casa museo di San Paolo VI. E ancora, l’artigianato del legno e il folklore con la musica e le tradizioni ludiche del paese di Collio. Con Francesco Gasparri, infine, si percorre la “via delle sorelle”, un sentiero che unisce Brescia e Bergamo, capitali della cultura del 2023. Linea Verde è in onda anche su Rai Italia.