ACI Storico stila la nuova Lista di Salvaguardia: l’’elenco di vetture con età compresa tra i 20 e i 29 anni mantiene l’obiettivo di tutelare gli interessi del motorismo storico

Riflettori puntati sulla nuova Lista di Salvaguardia di ACI Storico in cui sono riportati modelli di auto con anzianità tra i 20 e i 29 anni che hanno caratteristiche di reale valore storico. Un elenco stilato in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo – RIAR, Stellantis Heritage, Associazione Amatori Veicoli Storici – AAVS e dal mensile specializzato “Ruoteclassiche“, che in presenza di un enorme quantità di veicoli ultra ventennali ancora circolanti, rappresenta uno strumento prezioso e costantemente aggiornato per circoscrivere il perimetro della storicità.

I modelli di auto vengono inseriti nella Lista non solo sul presupposto dell’età e della quantità di esemplari esistenti. A contribuire sono anche le loro caratteristiche tecniche, di fabbricazione, il rilievo tecnologico, industriale, sociale, estetico o ulteriori aspetti che consentono effettivamente di conferirgli interesse e valore storico.

La Lista di Salvaguardia viene messa a disposizione degli appassionati e dei collezionisti, ai quali vengono così suggeriti modelli e versioni che nel tempo potranno vantare una specifica rilevanza storica. In occasione degli aggiornamenti che avvengono ogni 12 mesi, sono aggiunti i modelli che raggiungono i 20 anni ed eliminati invece quelli che spengono 30 candeline. Ecco alcune tra le novità presenti nella Lista aggiornata: Alfa Romeo GT (la coupé derivata dalla 147), Alfa Romeo GTV/Spider (serie 916) II serie, Audi A4 cabrio (II serie), BMW Serie 6 (E63/64), BMW Z4, Citroen C3 Pluriel, Fiat Multipla II serie, Jaguar XJ (serie X350), Mazda RX-8, MG TF, Porsche Cayenne, Smart Roadster-Coupé, Toyota Yaris T-Sport e la Volkswagen New Beetle Cabrio.

I veicoli con più di 30 anni di età non sono contemplati, in quanto le norme vigenti li considerano storici indipendentemente dall’iscrizione in un Registro, e pertanto destinatari di benefici fiscali come l’esenzione totale dal pagamento della tassa automobilistica.

