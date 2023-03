Torna in scena il musical “Love Story Transylvania”

Torna in primavera, la data è il 4 marzo 2023, il musical “Love Story Transylvania”, lo spettacolo teatrale per famiglie diretto da Morgana Rosano

Dopo i sold out registrati lo scorso anno nei principali teatri italiani, arrivano in primavera le nuove date del tour di “Love Story Transylvania”, lo spettacolo per famiglie rivisitato e diretto dall’artista e coreografa, Morgana Rosano.

Il musical, nato dall’ispirazione dell’artista per il cartone animato ‘Hotel Transylvania’, ha come protagonisti i mostri più simpatici e buffi di sempre interpretati dai talenti della compagnia pontina La Fuente de l’Alma.

Lo spettacolo ricco di colpi di scena e pensato per stupire i più piccoli, punta a trasmettere nuovamente tanta leggerezza e divertimento con uno show divertente, capace di coinvolgere tutti gli spettatori, dai grandi ai piccini.

Il ritorno sul palco è previsto per il 4 marzo ore 21 e il 5 marzo ore 17 con una doppia tappa fiorentina presso il Teatro Aurora di Scandicci (FI), per poi raggiungere Milano sabato 25 Marzo ore 20 e domenica 26 Marzo ore 15 al Teatro San Babila.

“Torniamo nuovamente sul palcoscenico con Love Story Transylvania e sono molto emozionata: nonostante le tantissime repliche del musical, ogni volta è sempre meraviglioso. Non vedo l’ora di risentire il calore e l’energia del pubblico. Con il tour del 2022-2023 iniziato lo scorso autunno, vogliamo continuare a diffondere l’arte e la magia del teatro facendo divertire i nostri spettatori e regalandogli una performance unica ricca di colpi di scena ” afferma Morgana Rosano.

E proprio dietro alla creazione dello show non c’è solo passione e dedizione ma anche l’ingegno di Morgana Rosano, figura di spicco nel panorama teatrale italiano.

Titolare dell’accademia e della scuola di musical Morgan Roses Show Academy, affiliata con la prestigiosa Accademia Internazionale del Musical, Morgana è pronta per tornare sul palco con la replica di Love Story Transylvania.

Dopo aver continuato a diffondere la bellezza della danza anche virtualmente grazie al canale Youtube “Morgana&Mirko” e aver pubblicato il suo primo libro “Morgana & Mirko e il magico mondo della danza con Lorelay” edito da Kimerik e ispirato proprio alle avventure di Morgana, l’artista ritorna anche a teatro per continuare ad avvicinare adulti e bambini al ballo.

“L’arte esiste e abbiamo bisogno di supportarla. Può prenderci per mano e accompagnarci in mondi diversi e perché no, persino avere uno scopo educativo e formativo per ognuno di noi – spiega Morgana – Per questo tour niente aspettative: tutto è iniziato senza e mi ha sempre portato grandi sorprese. L’obiettivo più grande sarà quello di portare lo spettacolo in tutta Italia e farci conoscere sempre di più, per far sì che anche il nostro secondo musical in programma abbia lo stesso successo di Love Story Transylvania”.