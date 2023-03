Su Rai 2 nuovi episodi di “FBI” e “FBI International”: le anticipazioni

Su Rai 2, sabato 4 marzo alle 21.10, prosegue la quinta stagione di FBI. A seguire in prima visione assoluta, alle 22.10, continua la seconda stagione di “FBI International”

Su Rai 2, sabato 4 marzo alle 21.10, prosegue la quinta stagione di FBI, la serie che racconta le vicende dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, l’unità di investigazione altamente specializzata che mette a disposizione la propria esperienza e competenza tecnica su casi difficili e importanti per mantenere New York e gli Stati uniti al sicuro. Nell’episodio, “Figliol prodigo”, due adolescenti rubano delle armi che vogliono utilizzare in una sparatoria di massa che li renderà famosi. I due complici si riveleranno far parte della cerchia di nuove amicizie di Tyler, il figlio di Jubal. Nel cast di questo episodio della quinta stagione di “FBI”: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd e Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai2, in prima visione assoluta, alle 22.10 continua la seconda stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi all’estero, che ha il suo quartier generale a Budapest. In “Ricatti informatici” Forrester e la sua squadra devono indagare su un giro di ricatti sessuali on line di cui sono vittime delle minorenni. Gli agenti partono per Budapest dove vengono raggiunti da una giovanissima vittima che vuole collaborare con loro per incastrare il ricattatore. In questo eppisodio della second astagione di “FBI International”: Luke Kleintank, Heida Reed e Carter Redwood.