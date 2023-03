Su Rai 1 al via “The Voice Kids”: ecco le anticipazioni

In prima serata su Rai 1 al via “The Voice Kids” con Antonella Clerici. In giuria: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri

Dopo il successo di “The Voice Senior”, arriva dal 4 marzo in prima serata su Rai 1 e all’estero su Rai Italia, “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma Antonella Clerici che andrà alla scoperta delle storie dei piccoli protagonisti. Confermata anche la giuria di coach che ha decretato il successo del talent: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri.

Due puntate che si apriranno sabato 4 marzo con un’unica sessione di “Blind Audition”, la tradizionale “audizione al buio” distintiva del programma. I giudici, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti di “The Voice Kids” senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 11 marzo sempre in prima serata su Rai1, in cui sarà il pubblico in studio a decretare il primo vincitore di “The Voice Kids”.

“The Voice Kids” è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona. Il programma è sempre disponile on demand su RaiPlay.