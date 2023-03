Elena Cortinovis pubblica “Le sette storie della fiducia”

“Le sette storie della fiducia per crescere bambini felici” è il nuovo libro di Elena Cortinovis, pedagogista ed esperta in Disciplina dolce

SETTE STORIE PER COSTRUIRE NEI PICCOLI LA FIDUCIA IN SE STESSI E NEL PROPRIO VALORE Capita a tutti di incontrare difficoltà: Lillo il coccodrillo pensa di non farcela a buttarsi in acqua, Mina la volpina teme di essere invisibile e Riccardo il topolino non riesce a concentrarsi. Per superare gli ostacoli e imparare a credere nelle proprie capacità però bastano semplici parole dette al momento giusto e nel modo giusto, con amore e attenzione. Attraverso sette storie per i più piccoli, accompagnate da schede ricche di consigli per gli adulti, Elena Cortinovis guida grandi e piccini in un percorso di autostima e crescita, alla scoperta della straordinaria unicità e delle potenzialità di ogni bambino.