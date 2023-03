“Dalle guance in giù” è il nuovo singolo del progetto MVR

Fuori in radio e in digitale “dalle guance in giù“, il nuovo singolo di MVR, moniker che nasconde il progetto solista di Virginia Bisconti

Esce “dalle guance in giù“, il nuovo singolo di MVR, moniker che nasconde il progetto solista di Virginia Bisconti. Un nuovo capitolo che parla di quella sensazione che si prova guardando negli occhi una persona che ormai è parte del tuo passato e pensare che non sta più a te alleggerirle la tristezza, che il tuo ruolo verrà preso da qualcun altro e, in fondo, va bene così.

La chitarra fa quasi da culla a tutti gli altri strumenti, comparendo e scomparendo creando un ambiente indie folk per lasciar spazio alla voce. I silenzi giocano un ruolo fondamentale in questo brano, così come in ogni discussione fra due persone che si sono volute bene.

