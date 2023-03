Ciclismo: la “Strade Bianche” su Rai 2, Rai Sport e RaiPlay

Con la “Strade Bianche” il via alla grande stagione di ciclismo: la ‘Classica del Nord più a Sud d’Europa’ si potrà vedere su Rai 2, Rai Sport e RaiPlay

La definizione di ‘Classica del Nord più a Sud d’Europa’ è la più azzeccata e fortunata. E in effetti, giunta alla diciassettesima edizione, la “Strade Bianche” tiene fede al proprio nickname. Saranno tante le stelle che sabato pomeriggio si sfideranno sulle Crete Senesi, a cominciare da coloro che già in passato hanno trionfato a Piazza del Campo come Mathieu Van der Poel, re nel 2021, Julian Alaphilippe, primo nel 2019 e Michal Kwiatkowski, doppietta nel 2014 e nel 2017.

Proprio il campione del mondo del 2014 – che in carriera ha conquistato anche una Milano-Sanremo, due Amstel Gold Race (una nel 2015, l’altra l’anno scorso) e la Tirreno-Adriatico del 2018 è il grande favorito: con un successo, peraltro, raggiungerebbe Fabian Cancellara nell’albo dei plurivincitori, garantendosi anche l’intitolazione di un tratto di sterrato. Tra gli altri nomi eccellenti ci sono Thomas Pidcock, Matej Mohoric, Peter Sagan, Tim Wellens e il nostro Alberto Bettiol, unico azzurro in grado al momento, almeno sulla carta, di correre ad armi pari con gli specialisti delle classiche.

Qualche ora prima della gara maschile il via a quella femminile, nella stagione dei record: sono diventate quindici le formazioni nel WorldTour rosa, un numero impensabile fino a qualche anno fa, con ben 232 cicliste. Erano otto nel 2020, primi semi di una tempesta

senza uguali nel ciclismo mondiale. Sono undici ormai i top team donne nati parallelamente a quelli degli uomini, un’esigenza imprescindibile di parità che lo sport ha portato avanti con estrema rapidità.

E la svolta rosa passa anche da Siena, dalla Strade Bianche Women arrivata alla nona edizione, con la partecipazione al massimo consentito dalle regole dell’Uci: 25 formazioni e 150 ragazze, non guardate più con curiosità, ma con attesa e rispetto, protagoniste assolute di una delle più belle corse del calendario internazionale.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta, a cura di Rai Sport, con il commento di Francesco Pancani e Alessandro Petacchi e gli interventi in moto di Stefano Rizzato: la gara femminile andrà in onda su RaiPlay dalle 12.00 alle 14.00 e quindi in differita su Rai Sport HD alle 17.20, mentre la gara maschile occuperà il pomeriggio di Rai 2 dalle 14.00 fino alla conclusione.