A Roma inaugura la Mostra di Andy Warhol “Flesh: Warhol & The Cow”

Dal 4 marzo a Roma la Mostra di Andy Warhol “Flesh: Warhol & The Cow” con i ritratti di Regina Schrecker ispiratrice del Maestro della Pop Art

Dopo il grande successo riscosso nella mostra precedente con più di 14.000 visitatori arrivati da Roma, ma anche da tutta l’Italia e da ogni parte del mondo, riapre la mostra di Andy Warhol “Flesh: Warhol & The Cow”. Il vernissage si terrà il giorno 4 marzo alle ore 17.00 in via Giovanni l’Eltore 35 (traversa di via Cristoforo Colombo) presso il nuovo Spazio Culturale della Vaccheria di Roma Capitale nel IX Municipio la cui Presidente è Titti Di Salvo.

Collocato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur e nato dalla convenzione urbanistica “Eur – Castellaccio”, la Vaccheria è un casale storico, uno spazio straordinario con una superficie complessiva di quasi 1.800 metri quadri completamente ristrutturato, trasformato in un centro culturale, inaugurato a settembre del 2022 con la mostra di Andy Warhol.

La mostra sarà arricchita con l’inserimento di nuove e importanti opere tra le quali brilleranno i due ritratti della Fashion Designer Regina Schrecker che è stata soggetto ispiratrice del Maestro Andy Warhol, padre indiscusso della Pop Art.

Regina Schrecker, al tempo Lady Universo, icona di bellezza e di eleganza, interverrà per presentare i due suoi quadri, a lei dedicati da Warhol e racconterà del loro incontro a New York e dei momenti in cui, nella magia della famosa Factory, il Maestro scattava tante polaroid, ispirato dalla visione artistica della Pop Art. Le foto in bianco e nero, anch’esse in mostra, documentano e ci riportano al rapporto di amicizia e di ammirazione che si era stabilito tra di loro.

Per questa mostra Regina Schrecker, in collaborazione con il designer Pino Masci, propone anche un’originale rappresentazione delle sue due tele, esaltate nella teatralità delle sculture/cavalletti che le sospendono. E’ rappresentata così quella contaminazione artistica che solo la visione poliedrica dell’ Arte può realizzare.

Sarà anche l’occasione per Regina di annunciare la mostra dedicata alla sua carriera artistica di modella, costumista e fashion designer che aprirà i battenti il 28 aprile 2023 nella magnifica sede museale della Collezione Zerbinati di Villa Morosini a Polesella (Rovigo), alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi.

L’esposizione “Flesh: Warhol & The Cow” a cura di Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei e nata grazie alla collaborazione con Gianfranco Rosini, fondatore della Collezione Rosini Gutman di Andy Warhol, sarà aperta al pubblico fino a sabato 1° aprile.