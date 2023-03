Pizzium si espande: 15 nuovi punti vendita previsti entro fine anno

Il Gruppo PIZZIUM dà il via al piano di espansione 2023: 15 nuovi punti vendita previsti entro fine anno di cui tre per CROCCA già in cantiere

Successo consolidato e sviluppo inarrestabile per il Gruppo PIZZIUM che procede speditamente con il piano di espansione 2023 dei format PIZZIUM e CROCCA. Il progetto, nato nel 2017 dalla collaborazione tra Stefano Saturnino e Nanni Arbellini, in 6 anni dalla sua fondazione ha portato il numero di pizzerie napoletane a quota 35, di cui 9 solo nella città di Milano. Nel 2022 sono state inaugurate 12 nuove pizzerie sotto l’insegna PIZZIUM, con i primi punti vendita al sud, Salerno e Napoli e altre pizzerie in Toscana, Liguria, Veneto, Piemonte, Lazio e, a seguito dell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Crocca, anche una seconda pizzeria a Torino per questo brand per un totale di 13 nuove aperture.

Il piano di espansione per il 2023 prevede l’inaugurazione di 15 nuove pizzerie. In particolare, lo sviluppo toccherà nuove città come La Spezia e il consolidamento di altre come Genova, Roma, Verona e Milano, dove verrà aperta la decima pizzeria. Questo piano di espansione non riguarderà soltanto PIZZIUM, ma anche Crocca, con almeno 5 nuove pizzerie nell’anno in corso. Le prime saranno a Gallarate, Brescia e la seconda su Torino. L’espansione di entrambi i brand creerà concrete opportunità di lavoro e crescita professionale in un contesto giovane, dinamico e inclusivo

In ordine di data PIZZIUM aprirà a marzo di nuovo a Milano in via Arco 1 – portando a ben 10 i locali in città – a La Spezia in via Manfredo da Passano 43, il secondo locale a Genova in piazza Rossetti 12R e il quarto a Roma in via Livorno 37. In aprile arriverà poi anche la seconda pizzeria a Verona in via San Rocchetto 7. Per Crocca a marzo sono previste inaugurazioni a Gallarate in via Ercole Ferrario 35 e a Brescia in via Cesare Beccaria 19, mentre ad aprile verrà aperto il secondo punto vendita a Torino in Via Po 14.

“Il 2022 è stato un anno davvero straordinario per PIZZIUM che ci ha permesso di riaffermare la nostra posizione tra i principali player del settore della ristorazione in Italia, grazie all’aumento del 50% del numero dei nostri locali. I risultati straordinari testimoniano concretamente la solidità del nostro Gruppo che ha ampliato in modo capillare la presenza sul territorio nazionale dei format PIZZIUM e Crocca” dichiara Stefano Saturnino, AD del Gruppo PIZZIUM. “L’obiettivo per il 2023 è consolidare ulteriormente la nostra posizione di rilievo sul mercato. Ci prepariamo a espanderci ancora, portando i marchi in nuove località, rafforzando la nostra presenza in aree già presidiate continuando a offrire prodotti di eccellenza che rappresentano il motore principale del nostro sviluppo”.

L’inconfondibile offerta gastronomica proposta da PIZZIUM continuerà a spaziare dalle amate pizze classiche alle regionali, con ingredienti DOP e IGP, a una selezione di piatti unici e dolci della migliore tradizione italiana. Crocca, con la sua pizza croccante e sottile, e locali dai forti richiami ai mitici anni ‘70 e ‘80, conquisterà il cuore degli amanti della pizza leggera e croccante grazie alla proposta con abbinamenti e farciture diverse e sorprendenti come Scarola e Alici, Zucca e Pancetta e Polpette e Melanzane.