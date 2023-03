Musei gratis: il 5 marzo per tutti, l’8 marzo solo per le donne

Domenica 5 marzo ingresso gratuito in tutti i musei statali: si replica l’8 marzo per la Festa della donna ma saranno gratis solo per le donne

Il 5 marzo si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. A febbraio l’affluenza registrata è stata di 237.796 persone. Per informazioni e per consultare l’elenco completo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo.

L’8 MARZO LE DONNE ENTRANO GRATIS

Mercoledì 8 marzo 2023, su proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito.

Ingresso gratuito per tutte le donne alla Galleria delle Statue e delle Pitture, in Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della Donna: le Gallerie degli Uffizi aderiscono infatti al programma dedicato alla ricorrenza da parte del Ministero della Cultura per i musei e i luoghi della cultura statali. In aggiunta a questo, il complesso museale mette in campo una serie di iniziative per celebrare la ricorrenza: l’8 marzo verrà infatti pubblicato uno speciale video TikTok con la creator Lucrezia Lugli (58mila follower) sulla ‘Gran Signora del Cinquecento’, la Duchessa Eleonora di Toledo, proprio adesso al centro di una mostra al Tesoro dei Granduchi in Palazzo Pitti; lo stesso giorno, alle 17, nell’ambito dei Dialoghi di Arte e Cultura tenuti nell’auditorium Vasari, Ilaria Bonacossa – direttrice del Museo dell’Arte Digitale di Milano – terrà una conferenza intitolata “Donne elettroniche. La nascita dell’arte digitale nel lavoro di Lynn Hersham Leeson e Rebecca Allen”. Si ricorda poi il concerto “Ritratti di eroine” di domani pomeriggio, sabato 4 marzo (ore 16,30) nella Sala Bianca di Palazzo Pitti: il programma è dedicato a importanti figure femminili della musica, della letteratura e della mitologia.