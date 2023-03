Malattie cardiorenali: Astrazeneca acquisisce CinCor Pharma

AstraZeneca ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di CinCor Pharma, società attiva nel settore delle malattie cardiorenali

AstraZeneca ha siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di CinCor Pharma, società attiva nel settore delle malattie cardiorenali, in un’operazione che potrebbe raggiungere un valore complessivo massimo di 1,8 miliardi di dollari.

Secondo i termini dell’accordo, AstraZeneca acquisirà tutte le azioni CinCor in circolazione a un prezzo in contanti per azione di 26,00 dollari, pari a un premio del 121% rispetto al prezzo di chiusura di CinCor di venerdì. L’accordo comprende anche un diritto di valore contingente non negoziabile di 10,00 dollari per azione, pagabile in caso di raggiungimento di determinate tappe normative.

In totale, AstraZeneca si impegna a versare 1,3 miliardi di dollari in contanti. Se il diritto al valore contingente viene raggiunto, il valore dell’accordo potrebbe salire a circa 1,8 miliardi di dollari, con un premio del 206% rispetto al prezzo di chiusura di CinCor di venerdì scorso. Secondo quanto riferito, l’accordo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione di CinCor.

Con questa transazione AstraZeneca otterrà i diritti sul candidato inibitore dell’aldosterone sintasi baxdrostat. Il farmaco è in fase di studio come trattamento per ridurre la pressione sanguigna nei pazienti con ipertensione resistente al trattamento. Inoltre, è in fase di sperimentazione come potenziale trattamento dell’aldosteronismo primario e della malattia renale cronica.

L’utilizzo di baxdrostat, al dosaggio di 2 mg, è in grado di ridurre significativamente i valori pressori in questa categoria di pazienti “resistenti”, senza determinare particolari effetti collaterali; queste sono le conclusioni degli autori del trial BrigHTN, studio di fase 2 presentato all’AHA 2022 durante la sessione “late-breaking clinical trial” e pubblicato simultaneamente sul NEJM. per approfondire

AstraZeneca sta cercando di combinare baxdrostat con il suo farmaco per le malattie cardio renali e metaboliche Farxiga (dapagliflozin). Querst’ultimo è un inibitore orale SGLT2 approvato per diabete, insufficienza cardiaca e malattia renale cronica.

In una dichiarazione, Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo di BioPharmaceuticals R&D di AstraZeneca, ha affermato che il meccanismo d’azione di baxdrostat rafforza la pipeline di farmaci per le malattie cardiorenali dell’azienda. “L’eccesso di aldosterone è associato all’ipertensione e a diverse malattie cardiorenali, tra cui la malattia renale cronica e la malattia coronarica”, ha dichiarato, aggiungendo che, riducendo efficacemente le concentrazioni di aldosterone, baxdrostat “offrirebbe un’opzione terapeutica necessaria” per i pazienti affetti da queste patologie.

Dapagliflozin, leader per le malattie cardio renali e metaboliche

Farxiga è una dei farmaci di AstraZeneca maggiormente performanti e nel 2019, ha raggiunto lo status di blockbuster quando il farmaco ha superato per la prima volta il miliardo di dollari di vendite annuali.

Le vendite del farmaco per il diabete hanno poi continuato a crescere e nel terzo trimestre del 2022 dapagliflozin ha registrato vendite globali per oltre 1 miliardo di dollari per AstraZeneca.

Le vendite sono la conseguenza di importanti successi clinici. Ad agosto, Farxiga è diventato il primo farmaco a mostrare un beneficio in termini di sopravvivenza per tutte le forme di insufficienza cardiaca, secondo un’analisi pooled prespecificata degli studi di Fase III DAPA-HF e DELIVER. Questi risultati sono stati presentati al Congresso della Società Europea di Cardiologia 2022 e pubblicati su Nature Medicine.