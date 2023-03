Doctor Keos e Tony Arms insieme in “It’s my time”

Il successo del DJ Lametino Doctor Keos con la cantante bresciana Tony Arms: il nuovo brano “It’s my time” è fuori in digitale

Fuori il nuovo brano del DJ e produttore calabrese, esattamente di Lamezia Terme, che si fa chiamare Doctor Keos, creato in collaborazione con la cantante bresciana di origini pugliesi (esattamente di Foggia) Tony Arms, che sta riscuotendo un enorme successo ottenendo già 20.000 visualizzazioni sul video ufficiale in una sola settimana dall’uscita.

La storia di questo brano, “It’s My Time” non è qualcosa di breve. Ma un brano che contiene la parola “Time” (“Tempo” per l’appunto), non può certamente avere una storia breve e banale. Soprattutto visto quanto viene reputato significativo da Doctor Keos e da Tony Arms che sono gli artisti del progetto, e da Daniele Paternò, autore del testo del brano (conosciuto come Xent, ma essendo appunto autore in questo progetto bisogna usare il nome anagrafico).

Mettiti in un posto comodo e prenditi qualche minuto per goderti questa storia unica e che non capita tutti i giorni né tantomeno a chiunque.