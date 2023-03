Anyma online con il nuovo singolo “Amore”

Disponibile in rotazione radiofonica “Amore”, il nuovo singolo di ANYMA, già online su tutte le piattaforme di streaming digitali

“Amore” è il nuovo singolo di ANYMA: il beat dalle sonorità trap-pop, curato dal producer neezyboy, si mischia con la voce della cantante per creare un risultato coinvolgente. In questo brano il più alto dei sentimenti viene trattato in modo alternativo: l’amore non ha regole, e ANYMA ce lo racconta dal suo punto di vista.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho deciso di chiamare questo brano ‘Amore’ anche se non ha nulla a che vedere con l’idea stereotipata di questo sentimento: l’ho scritto volendomi liberare dalle regole che la società ci impone, e con la convinzione che l’amore vada oltre al sesso. È ispirato a una vicenda personale: ho voluto prendere sul ridere e in modo positivo qualcosa che poteva, invece, farmi del male.”

Biografia

ANYMA, classe 2002, si avvicina al mondo della musica fin dall’infanzia con lo studio della chitarra, imparando a suonarla già dagli 8 anni per poi iniziare a scrivere i suoi primi testi poco dopo. Profondamente influenzata nella sua crescita artistica dall’R&B, ha avuto come punto di riferimento principale Beyoncé, seguita da altre grandi voci femminili del genere del calibro di Amy Winehouse, Lauryn Hill ed Alicia Keys.

Crescendo, ed approcciandosi senza preconcetti ad altri generi, col tempo si è avvicinata sempre più al panorama musicale urban, così facendo ha seguito l’evoluzione nel genere in Italia e all’estero negli ultimi anni apprezzandone le contaminazioni pop ed aprendosi ad un pubblico più vasto.