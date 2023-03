Premio Letterario Mondoscrittura Città di Ciampino: iscrizioni aperte

L’Agenzia Letteraria All Writing in collaborazione con la casa editrice Mondoscrittura promuove, dopo il successo delle edizioni precedenti, la VI edizione del Premio Letterario Mondoscrittura Città di Ciampino. Al concorso possono partecipare autori affermati o esordienti, opere edite o inedite. Come da tradizione in palio c’è un sostanzioso premio in denaro per il vincitore della sezione editi e la pubblicazione per gli inediti, oltre al Premio Sponsor. La sezione racconti è aperta anche ai ragazzi. Il termine ultimo per le iscrizioni è previsto per il 30 aprile.