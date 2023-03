Michele Neri in libreria con “Cantautori e cantautrici del nuovo millennio”

Esce per Iacobellieditore “Cantautori e cantautrici del nuovo millennio. Il dizionario”, il nuovo libro di Michele Neri

Esce il 9 gennaio 2023 per Iacobellieditore, Cantautori e cantautrici del nuovo millennio. Il dizionario, il nuovo libro di Michele Neri. Prefazioni di David Riondino, Pino Marino e Chiara Raggi.

«“Non ci sono più i grandi cantautori del passato”. Quante volte ho sentito questa frase con diverse coloriture linguistiche certo, ma nella sostanza sempre uguale – scrive Michele Neri nell’introduzione del Dizionario. Ho anche smesso di tentare di spiegare ogni volta che mi imbatto in questa opinione, che canzoni belle e bellissime se ne fanno anche oggi ma che è difficile intercettarle, che la produzione è sterminata e frenetica, che la massa di dischi che escono quotidianamente rendono difficilissima l’individuazione di titoli che probabilmente ci farebbero innamorare.

Sì, ho smesso di spiegare e ho scritto, ho elencato un numero enorme di artisti che sono attivi più o meno dagli ultimi cinque anni del millennio scorso e che stanno operando con successo o nel totale anonimato in quello appena iniziato. Ne ho analizzato il percorso a volte scendendo in dettaglio e a volte volando più in alto. È stato un viaggio emozionante, durato anni. Anni in cui ho imparato tantissimo e in cui ho scoperto meraviglie sonore di ogni tipo. Questo viaggio è stato una bellissima canzone, una di quelle che non stanca mai».

Una marea incontrollata e incontrollabile fatta di musica e parole, stili e talenti: questa è la canzone d’autore italiana del nuovo millennio, dagli esordienti della fine degli anni 90, oggi riconosciuti maestri come Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Max Gazzè sino agli ultimissimi fenomeni di una nuova generazione ricca, ad esempio, di cantautrici come Madame, Emma Nolde e Cara.

In questo dizionario, unico nel suo genere, cantautori ormai riconosciuti come Federico Sirianni e Flo, Alessio Lega e Claudia Crabuzza si alternano ad alcuni artisti meno giovani, ma riconosciuti capiscuola di questa nuova scena così multiforme: Nada, Gianni Maroccolo, Max Manfredi o l’iconoclasta Giorgio Canali.

Dischi già classici e oscure autoproduzioni raccontano gli ultimi trent’anni di storia della nostra musica attraverso 1966 biografie e altrettante discografie con circa 10.000 dischi citati.

Un libro indispensabile per chi ama o vuole scoprire la musica italiana. Uno strumento di lavoro per i giornalisti, gli studenti, i ricercatori.

CREDITI:

Schede: Angelo Barraco (AB), Viviana Berardi (VB), Susanna Buffa (SB), Simona Cipollone (SC); Silvia Conti (ST); Paolo Di Orazio (PDO), Andrea Direnzo (AD), Gianni Gardon (GG), Mario Giammetti (MG), Imma Iavazzo (IMA), Alessio Lega (AL), Alberto Marchetti (AM), John N. Martin (JNM), Alberto Menenti (AMT); Michela Moramarco (MM); Michele Neri (MN), Antonella Putignano (AP), Noemi Serracini (NS), Daniele Sidonio (DS), Gustavo Tagliaferri (GT), Francesco Saverio Vernice (FSV)

Discografie: Michele Neri

Supervisione alle schede: Michele Neri e Imma Iavazzo

Editing: Diego Coniglio

Impaginazione: Daniele Giorgi

Copertina: Massimiliano D’Affronto

Numero pagine: 540

Prezzo di copertina: 35€

Foto di copertina

Luisa Carcavalle (Max Gazzè)

Marco Carotenuto (Roberto Colella)

Bogdan Chilldays Plakov (Mahmood)

Gabriele Giussani (La Rappresentante di Lista)

Paolo Leone (Carmen Consoli)

Chiara Mirelli (Niccolò Fabi)

Marco Previdi (Emma Nolde)

Paolo Soriani (Pilar)

I dati sono aggiornati al 30 novembre 2022

BIO

Michele Neri

Autore e consulente RAI, storico della musica italiana, saggista.

Dal 1998 è in diverse trasmissioni: Serata pop, Dopo pranzo pop, Eventi pop, DaDaDa, Techetechetè, Sottovoce, Settenote, Milleeunlibro, Applausi, B come Sabato e Vieni da me e ha collaborato a diversi speciali sulla musica del TG2. Attualmente è in forza a ItaliaSì!, Domenica In e Unomattina. Nel 2005 è curatore della collana Discografie Illustrate (Coniglio Editore), nella stessa collana ha realizzato due volumi dedicati a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Per lo stesso editore ha curato anche la collana Zum Zum Zum, Nel 2008 è condirettore – con Maurizio Becker – della rivista Musica Leggera. Nel 2010 ha pubblicato Lucio Battisti, La discografia mondiale, un libro illustrato di 640 pagine. Nel 2013 ha pubblicato Il libro del prog italiano (Giunti Editore), dal 2016 è curatore della rivista «Vinile» per Sprea Editori. Nel maggio del 2021 è nato il suo progetto di archiviazione online ArDisc – Archivio Discografico.