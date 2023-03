Lewis Capaldi ferma il live per gli spasmi della sindrome di Tourette

Lewis Capaldi interrompe l’esibizione per gli spasmi della sindrome di Tourette, i fan finiscono la canzone per lui: l’episodio è avvenuto durante il live di Francoforte

Sono immagini che stringono il cuore, quelle diffuse online sul concerto di Lewis Capaldi a Francoforte. Lo scorso 25 febbraio, il cantautore irlandese si stava esibendo sulle note del brano “Someone You Loved“, quando è stato costretto ad interrompere la performance a causa degli spasmi dovuti alla sindrome di Tourette (patologia di cui sono affette anche Billie Eilish e Diana del Bufalo). In suo soccorso però, è intervenuto il pubblico che ha proseguito la canzone al posto dell’artista, che poi ha ripreso a cantare.

A parlare della sua malattia è stato lo stesso Capaldi, in una live su Instagram nel 2022: “A quanto pare ne soffro da sempre”, ha spiegato in quell’occasione. “La cosa peggiore è che la cosa si manifesta quando mi agito, sono stressato o sono felice. Succede di continuo. Certi giorni è più dura, altri meno”, ha affermato l’artista. A quanto pare, la sua patologia non lo aveva sorpreso. “Faccio molte contrazioni della spalla”, ha spiegato. “Alcuni giorni fa più male di altri e alcuni giorni fa meno male. A volte è abbastanza scomodo ma va e viene”. A ottobre scorso il cantante è stato ospite del Jonathan Ross Show e in quella occasione ha dichiarato: “La gente crede che sia un cocainomane, ma non è vero. Sono diventato il ragazzo immagine della sindrome di Tourette e va bene così, lo accetto volentieri. Pensavo di avere una malattia degenerativa, ma mi è stato detto che avevo la Tourette”.

Lewis Capaldi farà tappa anche in Italia il prossimo 8 marzo al Mediolanum Forum di Assago per l’unica data italiana del tour.