I tennisti più vincenti nella storia: la lotta continua fra Nadal e Djokovic

Le scommesse tennis su PokerStars mostrano il palinsesto delle quote dei prossimi tornei Open tenendo presente il ranking ATP , una classifica ghiotta di campioni e tantissime nuove sorprese.

Mentre Djokovic ritorna al primo posto spodestando Alcaraz, Tsitsipas rimane stabile al terzo gradino e Casper Ruud perde qualche posizione. Fra i tennisti italiani, finalmente Sinner torna a risalire la classifica e Musetti rimane al diciannovesimo posto.

Per quanto riguarda la classifica all time dei titoli vinti, la grande sfida del 2023 sarà (come da diversi anni a questa parte) quella fra Nadal e Djokovic. Ecco i tennisti che hanno vinto più titoli nella storia del tennis.

Nadal vs Djokovic: i tennisti più vincenti di sempre

Prendendo in considerazione i tornei più importanti, le curiosità statistiche mettono dubito Djokovic e Nadal l’uno contro l’altro, con un totale di 22 titoli dei tornei appartenenti al Grande Slam, a pari merito.

Contando anche le ATP Finals, ATP Tour Masters 1000 e le Olimpiadi, il totale diventa 66 per il tennista serbo contro 59 titoli vinti per lo spagnolo.

La curiosità statistica più rilevante riguarda sicuramente i tornei del Grande Slam, dove Nadal si dimostra il migliore al Roland Garros con 14 vittorie e Djokovic vince per il record di Australian Open vinti: ben 10.

I numeri di Federer

Al terzo posto della classifica dei migliori tennisti di sempre c’è lo svizzero Federer, con un totale di 20 tornei del Grande Slam vinti, campione assoluto per numero di Wimbledon in cui ha trionfato 8 volte in carriera. In totale, contando anche gli altri tornei più importanti, Federer si piazza ancora al terzo posto con un totale di 54 vittorie, oltre ai 20 tornei del Grande Slam, si aggiungono 6 ATP Finals e 28 ATP Tour Masters 1000.

I record del Grande Slam

Il primo Grande Slam nello stesso anno solare è stato vinto nel 1938 dallo statunitense Don Budge, mentre l’australiano Rod Laver è riuscito nell’impresa di vincere ben 2 volte il Grande Slam: nel 1962 e nel 1969.

Per le donne sono tre le tenniste che hanno segnato l’impresa, Maureen Connolly nel 1953, la grandissima Margaret Smith Court nel 1970, e Steffi Graf, l’unica capace di trionfare nel Grande Slam d’Oro, che comprende oltre ai 4 tornei Open, anche l’Oro alle Olimpiadi, tutto nello stesso anno solare, in questo caso parliamo di Seul 1988.

Per quanto riguarda il Career Grand Slam, ossia la vittoria dei quattro Open nel corso della carriera, sono 8 i tennisti che hanno segnato l’impresa, oltre ai già citati Laver e Budge, si distinguono nella classifica All time: Nadal, Djokovic, Federer, Agassi, Emerson e Fred Perry.

Nella categoria donne sono Connolly, Hart, Fry, Margaret Smith Court, Billie Jean King, Chris Evert, Martina Navratilova, Graf, Serena Williams e Marija Sarapova, ad aver conseguito questo Slam.

Il Grande Slam d’Oro durante la carriera è stato messo a segno anche da Nadal e Agassi per la categoria maschile, Steffi Graf e Serena Williams per la categoria femminile.