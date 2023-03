Bayer punta forte su quattro nuovi farmaci

Bayer ha fornito prospettive più rosee per un quartetto di nuovi farmaci che potrebbero portare più di 12 miliardi di euro di vendite massime combinate

In occasione della 41a J.P. Morgan Healthcare Conference di San Francisco, Bayer ha fornito prospettive più rosee per un quartetto di nuovi farmaci e attività in fase di sviluppo che, secondo l’azienda, potrebbero portare più di 12 miliardi di euro (12,8 miliardi di dollari) di vendite massime combinate. Le azioni di Bayer sono salite di quasi il 5%.

L’azienda punta sul trattamento del cancro alla prostata Nubeqa (darolutamide) e sul farmaco per le malattie renali Kerendia (finerenone), oltre che sull’anticoagulante di nuova generazione asundexian e sul farmaco non ormonale per la menopausa elinzanetant, come fattori chiave di crescita nei prossimi anni per compensare le incombenti perdite di protezione dei brevetti di Xarelto (rivaroxaban) ed Eylea (aflibercept).

La notizia offre un certo slancio all’amministratore delegato di Bayer Werner Baumann, che è stato pesantemente criticato per l’acquisizione di Monsanto da 63 miliardi di dollari nel 2018. Lo scorso settembre sono emerse voci secondo cui Bayer avrebbe iniziato a cercare silenziosamente un successore, sollevando la prospettiva che Baumann possa lasciare il posto a qualcuno di nuovo prima che il suo contratto scada nell’aprile 2024.

Deposito nel 2026 del farmaco anticoagulante?

Bayer ha previsto che asundexian generi più di 5 miliardi di euro (5,4 miliardi di dollari) al suo apice. L’azienda ha recentemente fatto avanzare l’inibitore orale del fattore XIa da assumere una volta al giorno nel programma di Fase III OCEANIC, nonostante non abbia raggiunto l’endpoint primario di efficacia di uno studio di Fase II, non riducendo in modo significativo l’incidenza di ictus secondari quando aggiunto alla terapia antipiastrinica standard, rispetto alla sola terapia antipiastrinica.

Tuttavia, Bayer ha sottolineato la capacità del farmaco di contribuire a ridurre gli eventi trombotici senza incidere significativamente sul rischio di emorragie.

Secondo Stefan Oelrich, presidente del settore farmaceutico, il programma OCEANIC è più avanzato rispetto a quelli dei concorrenti e la richiesta di approvazione normativa potrebbe arrivare all’inizio del 2026. “Stiamo facendo progressi eccezionali nel reclutamento dei partecipanti alla sperimentazione… Siamo in vantaggio e quindi prevediamo di avere buone possibilità di rimanere in testa”, ha aggiunto.

Per quanto riguarda elinzanetant, Bayer ha dichiarato che il suo profilo clinico può offrire un “approccio trasformativo” per il trattamento dei sintomi vasomotori, con un picco di vendite che potrebbe raggiungere oltre 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari). L’antagonista orale dei recettori della neurochinina 1,3 è stato inserito nel programma OASIS di Fase III ad agosto, mentre lo studio OASIS 4 è stato recentemente avviato in pazienti affette da cancro al seno e in donne ad alto rischio di cancro al seno con sintomi vasomotori causati dalla terapia endocrina.

Oltre 6 miliardi di euro per Nubeqa e Kerendia

Bayer ha dichiarato che Nubeqa, che ha ottenuto l’approvazione per il carcinoma prostatico non metastatico resistente alla castrazione in diversi mercati, tra cui Cina, Europa, Giappone e Stati Uniti, è “già” al secondo posto come opzione terapeutica per questa indicazione, mentre gli ulteriori guadagni di quota e l’espansione delle indicazioni negli Stati Uniti per il carcinoma prostatico metastatico ormono-sensibile (mHSPC) “confermano” gli oltre 3 miliardi di euro (3,2 miliardi di dollari) di picco di vendite previsti un anno fa. L’azienda prevede l’approvazione di mHSPC anche nell’UE, in Giappone e in Cina nel 2023.

L’azienda prevede inoltre che Kerendia, approvato negli Stati Uniti e nell’Unione Europea per la malattia renale cronica associata al diabete di tipo 2, raggiunga un picco di vendite di oltre 3 miliardi di euro grazie al “forte slancio del lancio, alle continue inclusioni nelle linee guida e alle potenziali estensioni dell’etichetta”.

Obiettivo del 2024 per il lancio di Eylea a dosaggio più elevato

Bayer ritiene che la sua linea di farmaci oculari Eylea sia “ben posizionata per mantenere la leadership”, nonostante la concorrenza del trattamento rivale Vabysmo (faricimab) di Roche e i primi lanci di biosimilari previsti per quest’anno. Una formulazione da 8 mg della terapia anti-VEGF di Bayer, che richiede un dosaggio meno frequente rispetto alla dose standard di 2 mg, è in fase di studio nei trial di Fase III PHOTON e PULSAR, rispettivamente per l’edema maculare diabetico e la degenerazione maculare senile umida.

Bayer ha dichiarato che il 91% dei pazienti in PHOTON e il 79% di quelli in PULSAR sono stati in grado di mantenere un intervallo di dosaggio di 12 settimane con Eylea 8 mg, mentre l’89% e il 77% dei pazienti, rispettivamente, sono stati in grado di mantenere un programma di 16 settimane. L’azienda, che è partner di Regeneron Pharmaceuticals per il farmaco, prevede di presentare le domande di autorizzazione nei principali mercati quest’anno e punta a un lancio nel 2024

Terapia cellulare per il Parkinson in H2

Oelrich ha detto che Bayer spera anche nel successo di alcuni dei suoi candidati alla terapia cellulare e genica che sono in fase di sperimentazione iniziale per il trattamento di malattie, tra cui il morbo di Parkinson. L’azienda è in attesa dei primi risultati di Fase I nel secondo semestre per DA01 nel morbo di Parkinson. Ha iniziato lo studio dei suoi neuroni dopaminergici derivati da cellule staminali pluripotenti nel 2021. Sebbene sia difficile stimare le vendite potenziali future di questi candidati, Oelrich ha suggerito che potrebbero raggiungere un valore di diversi miliardi di euro.

Il responsabile della Ricerca e Sviluppo, Christian Rommel, ha dichiarato che “nuovi obiettivi e modalità terapeutiche contribuiscono sempre più al nostro portafoglio di sviluppo precoce e rappresentano già gran parte delle nostre risorse annuali per la Ricerca e Sviluppo, il che riflette la loro importanza per la nostra rinnovata strategia”. Per l’anno a venire, ha dichiarato che Bayer è in attesa di “diverse importanti pietre miliari di sviluppo per la nostra pipeline sia in fase iniziale che in fase avanzata”.

Pressioni da parte di un investitore attivista

L’aggiornamento delle previsioni arriva un giorno dopo che Inclusive Capital Partners, guidata dall’investitore attivista Jeff Ubben, ha reso nota una partecipazione di oltre 400 milioni di euro (429 milioni di dollari) in Bayer, pari allo 0,83% della società. Ubben ha chiesto che Bayer assuma un nuovo amministratore delegato al di fuori dei suoi ranghi manageriali, affermando che “sarebbe un taglio netto rispetto al passato, che è stato caratterizzato da assunzioni interne”. Ha aggiunto che Bayer dovrebbe prendere in considerazione anche una ristrutturazione. Anche Elliott Management ha acquisito una partecipazione di 1,1 miliardi di euro (1,2 miliardi di dollari) in Bayer nel 2019, ma ha mantenuto un profilo basso.