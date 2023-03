Migranti: Schlein chiede le dimissioni del ministro Piantedosi

Migranti, la nuova segretaria del Pd Elly Schlein tuona contro Piantedosi: “Ha usato parole inumane e inadatte al suo ruolo, è giusto che si dimetta”

“Sono rimasta colpita dalle parole del ministro Piantedosi. Dichiarazioni suonate a tutta Italia indegne di un ministro, disumane e inadatte al ruolo. Queste dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Perchè il ministro non si è fatto l’altra domanda, e cioè quale alternativa la nostra società può offrire a queste persone. Non c’è una via legale per l’accesso ai paesi europei per esercitare un diritto legittimo“. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein durante l’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in commissione Affari costituzionali della Camera.

“RICHIESTA DIMISSIONI GIUSTA, MELONI FACCIA RIFLESSIONE”

“Perché non c’è stato l’intervento della guardia costiera che avrebbe potuto evitare la strage di Cutro? Attendiamo fiduciosi i risultati dalle indagine ma dal punto di vista politico, sono d’accordo con i miei colleghi che suggeriscono le sue dimissioni e da parte di Giorgia Meloni una riflessione molto profonda”, dice ancora Schlein durante l’audizione del ministro dell’Interno Piantedosi alla Camera.

“MELONI IN SILENZIO SIA SU CUTRO CHE SU SQUADRISMO FIRENZE”

“Rimarco l’assenza grave della premier Meloni non solo sui fatti di Cutro ma anche su quelli di Firenze. Che vanno chiamati col loro nome: un’aggressione di tipo squadrista che non può essere tollerata”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein durante l’audizione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in commissione Affari costituzionali della Camera.