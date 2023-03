5 errori da evitare in palestra per svolgere attività fisica in sicurezza

Fare attività fisica regolare è fondamentale, in quanto permette di ritrovare e mantenere un buon equilibrio psico-fisico.

Qualsiasi tipo di attività richiede, però, qualche accorgimento e delle precauzioni, necessari per evitare spiacevoli effetti negativi o veri e propri rischi per la salute. Questo vale anche per chi va in palestra, saltuariamente o più volte alla settimana.

Se sapere come alleviare i dolori muscolari post-allenamento derivanti dagli sforzi ai quali viene sottoposto il corpo è molto importante, in quanto permette di rimettersi in pista il prima possibile, altrettanto risulta esserlo seguire delle pratiche che consentano di limitare l’insorgenza di tali dolori, ma anche di ridurre al massimo il rischio di stiramenti, contusioni, strappi e altro ancora.

Di seguito scopriremo quali sono i 5 errori da evitare assolutamente quando ci si allena in palestra.

Allenarsi senza chiedere aiuto a un istruttore

Il primo errore che compie soprattutto chi si è appena iscritto in palestra e non sa come muoversi, consiste nello scegliere in totale autonomia gli attrezzi da utilizzare, senza chiedere la consulenza di un allenatore.

L’aiuto di questo professionista è fondamentale, in quanto, dopo aver valutato la forma fisica e gli obiettivi del cliente, redige una scheda di allenamento, che può avere durata di qualche settimana o di qualche mese, nella quale indica tutti gli esercizi che questo dovrà eseguire nell’arco di una giornata o di una settimana, indicando tempi, numero di ripetizioni, pesi e via dicendo.

Dimenticare la fase di riscaldamento

Un altro errore molto comune consiste nel saltare totalmente la fase di riscaldamento, partendo subito con gli esercizi più impegnativi.

Il riscaldamento riduce il rischio di subire strappi muscolari e non richiede molto tempo; sono infatti sufficienti una decina di minuti di cardiofitness su cyclette o tapis roulant e qualche esercizio di stretching per preparare i muscoli ad affrontare gli sforzi successivi.

Mantenere posture errate durante gli esercizi

Mantenere una postura corretta è sempre importante, ma lo diventa ancora di più nel momento in cui il corpo è sottoposto a sforzi particolari.

Assumere posture scorrette quando si sollevano pesi o si effettuano particolari movimenti può essere causa di problemi anche piuttosto seri, come strappi e stiramenti.

Eseguire gli esercizi in modo errato

Oltre alla postura, è necessario prestare attenzione anche al modo in cui si eseguono i singoli esercizi. Adottare tecniche scorrette di mobilità delle articolazioni può causare, ancora una volta, stiramenti e strappi; inoltre può ridurre l’efficacia dell’allenamento.

Non idratarsi in modo adeguato

Durante l’allenamento, il corpo perde un’elevata quantità di liquidi. Una mancata idratazione limita le performance sportive, riducendo le capacità di portare a termine gli esercizi in modo adeguato e aumentando il rischio di incorrere in crampi e stiramenti.

Per questo motivo quando ci si allena in palestra è molto importante tenere sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua e bere con regolarità.

Conclusioni

Svolgere attività fisica in palestra fa bene al corpo e alla mente, e, come abbiamo visto, sono sufficienti pochi accorgimenti per allenarsi in sicurezza, riducendo il rischio di farsi male e di dover rimanere fermi per diversi giorni.

Naturalmente, oltre agli accorgimenti sopra elencati, è molto importante allenarsi con costanza, evitando di saltare giorni e seguendo lo schema che ci si è prefissati. Solo in questo modo il corpo riuscirà a rinforzarsi e ad affrontare le successive sedute di allenamento senza difficoltà.