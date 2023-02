Su Rai Movie “Bombshell – La voce dello scandalo”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Bombshell – La voce dello scandalo”: la trama del film con Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman

Nel 2016, il numero uno di Fox News, colosso televisivo dell’informazione americana, fu licenziato dal gruppo: Roger Ailes era accusato di aver commesso abusi sessuali ai danni di una serie di conduttrici dell’emittente.

All’indomani del caso Weinstein, che nel 2017 suscitò un’eco mediatica enorme, Hollywood decide di occuparsi in grande della prevaricazione maschile nel mondo dello spettacolo, e lo fa con un film che racconta la faccenda di Ailes e della Fox: “Bombshell – La voce dello scandalo” di Jay Roach in onda il 28 febbraio alle 21.15 su Rai Movie. Sono tre dive di tre epoche adiacenti a dare il volto alle conduttrici che decisero, fra tormenti e ripensamenti, di denunciare il loro boss: Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie compongono un trio d’eccellenza per popolare il contesto da cui sarebbe poi scaturito il movimento #metoo.

Oltre a essere una dettagliata ricostruzione della vicenda in sé, il film si propone apertamente di evidenziare le contraddizioni che affliggono l’informazione giornalistica inquinata dalle necessità dell’intrattenimento e, come nel caso della Fox, dalle istanze del mondo politico, in questo caso conservatore, di cui negli Stati Uniti, la Fox costituisce un punto fermo. Candidatura all’Oscar per Theron e Robbie, il film ha vinto la statuetta per miglior trucco e acconciatura.