San Pellegrino: arriva XMasters Winter Edition

XMasters Winter Edition: dal 2 al 5 marzo arriva a San Pellegrino il weekend dedicato agli sport invernali in compagnia di Radio 105

Dal 2 al 5 marzo torna sulle piste di Moena, Passo San Pellegrino, Radio 105 XMasters Winter Edition, il Village invernale più adrenalinico delle Dolomiti. Dopo il successo di pubblico della precedente edizione, con oltre 10.000 presenze registrate al Village 105XMasters, c’è attesa per il weekend dedicato allo sport e al divertimento fra workshop e contest, dj set al tramonto e competizioni con i migliori atleti del panorama internazionale.

Nel cuore della Val di Fassa, la Ski Area San Pellegrino si trasformerà nel magico paradiso degli appassionati della neve: accanto a 60 km di piste da discesa di diversa lunghezza e difficoltà, snowboarder e skier si potranno divertire nello snowpark “shapato” apposta per l’occasione.

Evento clou di 105XMasters Winter, che quest’anno arriva a Moena forte del nuovo media partner Radio 105, sarà il Destroy Contest, dove snowboarders e skier nazionali e internazionali si sfideranno nello snowpark. Una gara di freestyle con 3000 euro di cashprize per i vincitori delle categorie team e individual ed inoltre numerosi premi offerti dagli sponsor.

Il contest inizierà il 2 marzo e si concluderà con la Superfinal sabato pomeriggio, a seguire l’après ski in compagnia di Radio 105, un dj set mozzafiato fra la neve e le stelle delle Dolomiti. Sempre sabato 4 marzo, saluteremo la sesta edizione con la grande serata ‘XMasters Winter Party’ presso la piazza principale di Moena. Ma non è tutto, anche per la domenica 5 marzo saranno previste attività sportive, demoshow nel Park, musica e intrattenimento per terminare questo fantastico weekend.

“Siamo orgogliosi di tornare a Moena e sulle piste di Passo San Pellegrino per il terzo anno consecutivo per vivere la montagna fra musica e snowboard, divertimento e contest – dichiara Simone Conti, organizzatore della sesta edizione di 105XMasters Winter Edition – ci aspettiamo un grande riscontro in termini di presenze, forti del fatto che sono in tanti ad aver voglia di tornare sulla neve.”

Dal 2016 la manifestazione attrae migliaia di amanti dello sport outdoor, dallo snowboard al parapendio, dal motocross all’off road. Sarà inoltre possibile iscriversi all’Adventure Snow Camp, l’occasione ideale per ritrovarsi nella community in cui i partecipanti potranno surfare sulla neve in compagnia dei migliori maestri, testando nuovi materiali ed assistendo ai live show. Fra una discesa e l’altra, inoltre, potranno conoscere da vicino i vip e gli special guest di 105XMasters, per un’esperienza unica in un contesto straordinario. I partecipanti al camp potranno scegliere fra ‘Adventure one’ con attività sportive outdoor e lezioni per un livello intermedio e ‘Adventure two’, il corso di perfezionamento per chi già si destreggia abilmente sulla tavola e desidera migliorare le proprie skills in park.

Il Village sarà aperto a tutti, dal 2 al 5 marzo, dove aziende del settore sci e snowboard saranno presenti in un’unica location per dare la possibilità di testare tutti i materiali della prossima stagione invernale. Il tutto in un’atmosfera mozzafiato, sempre con la musica di Radio 105.

L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Visit Moena, Comitato Moena Eventi, Associazione Albergatori di Moena e Passo San Pellegrino, Associazione Commercianti e Esercenti Moena, Trentino Marketing, Comune di Moena, Val di Fassa e Ski Area Lusia San Pellegrino.

Per info e contatti:

https://www.xmasters.it/winter-event

Facebook: XMasters Action Sport & Music Show

Instagram: xmasters_event