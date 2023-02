Previsioni meteo 28 febbraio 2023: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 febbraio 2023: piogge e neve anche a bassa quota su gran parte delle regioni italiane

L’Inverno è tornato a fare la voce grossa sull’Italia in questo ultimo weekend di febbraio caratterizzato da condizioni meteo instabili specie sulle regioni del Nord e del Centro. L’affondo artico responsabile del peggioramento di ieri farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di oggi: avremo cieli coperti lungo tutto lo Stivale, con possibilità di nevicate a quote di bassa collina al Nord-Ovest e lungo l’Appennino. Piogge sulle restanti regioni, accompagnate da forti raffiche di vento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni avremo ancora condizioni di maltempo con piogge e nevicate che scivoleranno verso le regioni centro-meridionali. Entro giovedì è atteso un miglioramento al Nord, mentre l’instabilità sarà ancora protagonista sulle aree centro-meridionali della Penisola.

Intanto per oggi, martedì 28 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli piogge sparse solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio fenomeni su Liguria, Lombardia e Alpi centro-orientali, più asciutto ma con molte nuvole altrove. In serata tempo in peggioramento con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni specie sui settori centro-orientali. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto ma con molte nuvole su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli nuvolosi ma con deboli piogge solo sull’alta Toscana. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni con possibili pioviggini tra Toscana, Umbria e Lazio. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo salvo addensamenti più compatti sui settori Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ma con molte nuvole anche compatte specie su Sardegna e settori Peninsulari. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali.

Temperature minime in calo e massime in aumento al Centro-Nord, minime e massime stazionarie o in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .