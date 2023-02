Bonus casa 2023: ecco tutte le scadenze per gli incentivi

Bonus casa 2023: tutte le informazioni utili e le scadenze degli incentivi statali che permettono ai consumatori di risparmiare notevolmente sugli interventi

Ristrutturare casa, riqualificarla a livello energetico, renderla antisismica e dotarla di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque potabili. E ancora realizzare interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato, abbattere barriere architettoniche e acquistare nuovi mobili. Per realizzare tutti questi interventi esistono appositi incentivi statali che permettono ai consumatori di risparmiare notevolmente. Ecco con il riepilogo della Dire (www.dire.it) tutte le info su scadenze e detrazioni per i bonus sulla casa.

SUPERBONUS

detrazione 90%

scadenza: 31 dicembre 2025

L’aliquota della detrazione da applicare varia a seconda del soggetto che usufruisce dell’agevolazione. In alcuni casi rimane al 110%.

BONUS RISTRUTTURAZIONE

detrazione 50%

scadenza: 31 dicembre 2024

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con limite di spesa a 96mila euro, 48 mila euro dal 2025 per il 36%.

ECOBONUS

detrazione 50-65%

scadenza: 31 dicembre 2024

Per i lavori di riqualificazione energetica su un ammontare massimo di 96mila euro per unità immobiliare, per ciascun anno, ripartito in cinque quote annuali di pari importo

SISMABONUS

detrazioni 50-70-80%

scadenza: 31 dicembre 2024

Per i lavori di riqualificazione sismica su un ammontare massimo di 96 mila euro per unità immobiliare, per ciascun anno, ripartito in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata, 70-80%, quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.

ECO SISMA BONUS SU PARTI COMUNI

detrazione 80-85%

scadenza: 31 dicembre 2024

Per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

BONUS MOBILI

detrazione 50%

scadenza: 31 dicembre 2024

L’importo complessivo massimo di spesa detraibile scende da 10 mila euro a 8 mila euro. Potranno usufruire del bonus anche i contribuenti che hanno avviato interventi di recupero del patrimonio edilizio nel 2022.

BONUS PRIMA CASA UNDER 36

scadenza: 31 dicembre 2023

Esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa

ACQUA POTABILE

detrazione 50%

scadenza: 31 dicembre 2023

Per l’acquisto di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo delle acque potabili erogate da acquedotti. Limite di mille euro per le abitazioni e 5 mila per attività commerciali o istituzionali.

BONUS VERDE

detrazione 36%

scadenza: 31 dicembre 2024

Per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

detrazione 75%

scadenza: 31 dicembre 2025

Per l’abbattimento o eliminazione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti. Detrazione prevista anche per l’automazione degli impianti o in caso di sostituzione per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali. Detrazione calcolata su un importo massimo di 50 mila euro.

BONUS IVA E IMMOBILI GREEN

detrazione 50% dell’IVA

scadenza; 31 dicembre 2023

Per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.