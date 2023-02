Ashley Madison: il 2023 sarà all’insegna della spensieratezza sessuale

Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, ha individuato i trend che accompagneranno il 2023 nella sfera intima

La condivisione dei desideri a letto può essere considerata un ostacolo nella vita di coppia: non è sempre facile comunicare all’altro ciò che si vuole, dato che l’imbarazzo e la riservatezza possono giocare brutti scherzi. Eppure l’anno appena iniziato sembra virare verso un’altra direzione… più aperta alla volontà di sperimentare la propria sessualità.

Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali[1], ha individuato i trend che accompagneranno tutto il 2023 attraverso una survey[2] in cui il nuovo anno risulta essere votato all’esplorazione dei limiti sessuali senza vergogna, infatti ben il 77% degli intervistati ha dichiarato di essere pronto e molto più propenso a esplorare la sessualità a partire da gennaio.

Non solo quantità, ma anche varietà: basti pensare che l’84% degli intervistati è maggiormente aperto a scavare a fondo nell’ampio bacino intimo nel corso dell’anno che verrà, tra sex toy, giochi di ruolo o voyeurismo.

Con chi si vuole sperimentare a letto? Nonostante questa apertura verso l’inesplorato, i membri di Ashley Madison ammettono di non sentirsi inclini a viverlo con il partner primario, perché spesso la relazione non garantisce l’appagamento sessuale di cui si sente la necessità: il 58% preferisce quindi esplorare nuovi territori con il partner secondario.

Nell’ambito del rapporto primario, 4 intervistati su 5 ammettono di aver vissuto un momento di calo qualora il romanticismo e il sesso non fossero soddisfacenti, o addirittura sufficienti. La recessione con il partner principale porta, inevitabilmente, a disagi con la percezione di sé, non sentendosi desiderati quando l’altro non vuole avere un rapporto intimo (per il 48% degli intervistati) o quando non si fa sesso per un lungo periodo di tempo (per il 43%).

Per questi motivi, uno dei buoni propositi per la maggior parte dei membri di Ashley Madison è l’esplorazione della sessualità al di fuori della relazione primaria. I due generi reagiscono però diversamente a questo tipo di intraprendenza, perché se ben il 72% degli uomini è interessato a iniziare una storia al di fuori dei confini del rapporto primario in modo riservato, le donne sono molto meno inclini a farlo (57%) in questo senso. Sembrano infatti più interessate a intrattenere relazioni aperte (di diverso tipo) alla luce del sole: quasi 1 rispondente donna su 3 vorrebbe aprire la coppia, il 14% è interessato agli scambi e 1 su 10 è incuriosita dal poliamore.

“È interessante vedere uno spaccato di realtà in continua evoluzione per chi è alla ricerca di altro rispetto alla relazione primaria” – afferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa – “Sebbene la riservatezza dell’extraconiugalità sia la prima scelta, da una nostra precedente ricerca[3] abbiamo capito come la monogamia aperta sia una scelta sempre più presa in considerazione: secondo l’opinione dei nostri iscritti questa forma di relazione, una volta intrapresa, soddisfa la grande maggioranza dei rispondenti, ossia il 76%”.

Le motivazioni che spingono gli intervistati a esplorare tipologie di sessualità più aperta in una relazione secondaria sono legate al benessere psico-fisico, con il 65% alla ricerca di un rapporto sessuale più soddisfacente, il 33% desideroso di esplorare la loro sessualità e il 29% di una connessione emotiva con il partner secondario. I kink a letto che vanno per la maggiore sono sex toy (46%), giochi di ruolo e dominazione/sottomissione (34%), ma anche voyeurismo (23%).

“Con sesso “kinky” (che letteralmente vuol dire “stravagante”) si indicano tutte quelle pratiche sessuali definite non convenzionali in una data cultura e che possono includere il BDSM, i giochi di ruolo, il feticismo, il voyeurismo e il sesso di gruppo, ma anche attività più comuni e diffuse come l’utilizzo dei sex toys o i rapporti a tre – commenta la Dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia. – La trasgressione, la curiosità e l’esplorazione di emozioni nuove sono tutti aspetti che caratterizzano la sessualità umana, ma il timore del giudizio, le convenzioni sociali o la mancanza di intimità e condivisione all’interno della coppia spingono molto spesso le persone a reprimere i propri desideri o a ricercarne soddisfazione in contesti più nascosti ed estemporanei. È dunque fondamentale che la sessualità rimanga sempre un’area di gioco, di esplorazione e di conoscenza di sé e dell’altro, libera da tabù e copioni che rischiano di limitarne l’espressività e la creatività, andando a compromettere di conseguenza il benessere generale dell’individuo e della coppia.”

L’augurio è che il 2023 porti calore, tante nuove ispirazioni, amore, sole e… spensieratezza a letto!

[1] In base al numero di iscrizioni ad Ashley Madison dal 2002.

[2] Survey somministrata a un campione di 2.689 iscritti di AshleyMadison.com dal 20 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023.

[3] Survey somministrata a un campione di 2.570 iscritti di AshleyMadison.com dal 10 al 13 gennaio 2022.