Ai nastri di partenza il 2° Rally Città di Foligno

Il 4 e 5 marzo 2023 la seconda edizione del Rally Città di Foligno: gli scenari unici della Valle Umbra saranno nuovamente teatro di grandi sfide rallistiche

PRS GROUP ha definito i dettagli del 2° Rally Città di Foligno, in programma per il 4-5 marzo, valido quale terza e penultima prova del Challenge Raceday Rally Terra 2022/23.

Lo scorso anno era gara tutta nuova in una location che gli amanti delle gare di fondo sterrato non avevano mai “battuto”, in provincia di Perugia ed adesso, nel 2023 si ritorna nella Valle Umbra con grande convinzione. Anche con gioia, visto il notevole consenso dato dai partecipanti all’edizione dell’esordio, peraltro vinta da un driver locale, Francesco Fanari, in coppia con Cristina Caldart, in quella che per il pilota di Spello fu la prima vittoria assoluta in carriera.

Il lavoro della struttura che fa capo Oriano Agostini ha chiuso la fase preparatoria, riaffermando una forte unione di intenti insieme alle Amministrazioni locali, in particolar modo con il Comune di Foligno e grazie anche alla determinante collaborazione di Paolo Galli, referente presso il comune per il rally.

L’evento, già alla prima edizione, venne visto come ideale incentivo per l’immagine del territorio, utile volàno per il comparto turistico-ricettivo della bella pianura della Valle Umbra, con i suoi dolci rilievi collinari e i contrafforti della dorsale appenninica centrale. Un luogo anche ricco di memorie storiche e di tradizioni importanti, come ad esempio il fatto che nella città del celebre “Palio della Quintana” fu stampata, nel 1472, la prima edizione della Divina Commedia. Un luogo dunque da visitare ed apprezzare oltre allo sport.

LA NOVITA’: CERIMONIA DI PARTENZA AL SABATO SERA

Si entrerà nel vivo dell’evento da giovedì 2 febbraio, con l’apertura delle iscrizioni (fino al giorno 22). Ci si porterà poi “sotto gara”, con le verifiche sportive e tecniche previste per venerdì 3 e sabato 4 marzo, quest’ultimo giorno anche dedicato alle ricognizioni (ore 10,00-15,00) ed allo shakedown (ore 14,00-18,00).

Ma la grande novità della gara sarà la cerimonia di partenza, dalle 19,01, in grande stile dalla centrale Piazza della Repubblica in Foligno, location affascinante e ricca di storia. Una storia che parte ben dal XIII secolo, quando vennero costruiti tre palazzi importanti sul lato opposto al Duomo: il palazzo del Podestà, palazzo dei Priori e il palazzo del Capitano del Popolo.

L’indomani, domenica 5 marzo le sfide, nel format previsto dal Challenge Raceday Rally Terra: due distinte prove speciali da ripetere tre volte per un totale competitivo di 46 chilometri a fronte dell’intero tracciato che ne misura 280. L’arrivo sarà sempre in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 17,45.