A Napoli torna la BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo

Taglia il traguardo della 26esima edizione la BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo, in programma a Napoli dal 16 al 28 marzo 2023

Si scrive BMT, si legge presente e futuro del turismo. Un orizzonte ampio e luminoso che sarà protagonista della fiera, il più grande marketplace del Mediterraneo firmato Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, che per il 26esimo anno si terrà alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 16, il 17 ed il 18 marzo. La manifestazione b2b, che si rivolge alle agenzie di viaggio ed agli operatori, per l’edizione 2023 ospiterà i big del settore: dai tour operator alle compagnie aeree e di navigazione, dai giganti delle crociere agli enti del turismo internazionale e alle Regioni d’Italia, dagli hotel alle catene alberghiere. “La BMT di quest’anno – chiarisce il patron di Progecta, Angioletto de Negri – è la cartina di tornasole della realtà della salute del turismo. Chi c’è, vivrà, perché vuol dire che ha resistito a tutti gli urti. I presenti sono le colonne portanti del turismo organizzato. L’outgoing soffre, ma l’incoming è e sarà sempre più forte”.

Un’area espositiva di 12mila mq che ospiterà 400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 140 buyers, 12 regioni e 26 paesi partecipanti, 220 media, 4 workshop b2b tematici: il workshop Incoming con 60 buyer internazionali selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia, il workshop Terme, Benessere & Vacanza Attiva con 20 buyers, il workshop Incentive&Congressi con 20 meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry ed il workshop Turismo Sociale con 50 Cral decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione.

Il meglio del mondo del turismo sarà raccontato nell’ente fieristico partenopeo dove nei padiglioni ‘Italia’ si incontreranno la Regione Sardegna, che ritorna con uno stand di 300 metri quadrati con tantissime novità tutte da presentare al mercato, la Regione Emilia-Romagna che amplia i propri spazi, la Toscana, la Basilicata, l’Abruzzo, la Calabria, il Trentino, la Valle d’Aosta: insomma, da Nord a Sud presente tutto il territorio italiano con le sue peculiarità e gli operatori italiani pronti a lanciare le proprie offerte per la stagione in arrivo dei ponti della Pasqua e della primavera-estate. Le eccellenze della Campania saranno ospitate e raccontate nello stand della Regione padrona di casa che sul turismo sta puntando molto sia in termini di politiche che di investimenti e che rappresenta un’eccellenza del turismo ricettivo del Mediterraneo.

Il viaggio nella tre giorni della Borsa mediterranea del turismo continua con il mondo crocieristico ben rappresentato da Costa Crociere, Royal Carribean, Msc Crociere e Norwegian Cruise Line che porteranno le loro ultime proposte per navigazioni interessanti ad una clientela che si fa sempre più varia. Di trasporto in trasporto, alla prossima BMT si parlerà di voli e di scali aeroportuali con le presenze di Ita, che presenterà tutte le sue tratte dall’Italia e per l’Italia, e dell’Aeroporto internazionale di Napoli che con la firma del nuovo contratto tra Enac e Gesac abilita un piano di interventi programmati in linea con quanto ad ora previsto nel Piano nazionale degli Aeroporti fondato sulla riconciliazione ambientale, la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’intermodalità. Presente il Villaggio Astoi dove risiederanno per tre giorni tutte le grandi firme del turismo organizzato da Alpitour a Valtur passando per Veratour, TH Resort, Futura e molti altri.

Nei padiglioni dedicati al resto del mondo grandi novità: il Sol Levante arriva a Napoli nello stand dedicato al Giappone che per la prima volta sarà presente in fiera. Esordio anche per la Cina, per le desideratissime isole Turck&Caicos e Antigua&Barbuda e per l’Uganda che proporrà dei safari a stretto contatto con i gorilla. Presenteranno le loro collezioni primavera-estate Cuba, Grecia, Croazia, Slovenia, Bahamas, Mauritius e Israele che lancerà il volo diretto Napoli-Telaviv. E non è tutto, altre destinazioni internazionali saranno svelate nei prossimi giorni.

All’annuale appuntamento confermata inoltre la partnership con Trenitalia che favorisce l’affluenza degli agenti di viaggio ed operatori da tutta Italia con tariffe dedicate alla BMT