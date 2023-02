Sperimentazioni cliniche: arriva un motore di ricerca per le associazioni

Sperimentazioni cliniche: ecco un motore di ricerca in italiano e gratis. Le associazioni possono anche scegliere di integrarlo direttamente nel proprio sito

Quali sperimentazioni ci sono per la mia malattia? Ma dove sono e come si fa a contattare i centri? Sono certamente le domande più frequenti che le associazioni pazienti si sentono rivolgere e non sempre è facile dare risposte veloci e aggiornate. Oggi per soddisfare questo bisogno di informazioni le associazioni hanno un alleato in più, disponibile in modo semplice e gratuito: il motore di ricerca in lingua italiana sviluppata dal portale Sperimentazionicliniche.it che grazie ad un algoritmo sviluppato in proprio consente di effettuare una ricerca sul maggiore database di sperimentazioni cliniche del mondo inserendo il nome della patologia in italiano – senza dover cercare il corrispettivo corretto in inglese.

La ricerca viene anche agevolata dal meccanismo di compilazione automatica per la patologia di interesse. Il sistema, utilizzando una selezione di oltre 5000 parole chiave, aiuta il paziente nella ricerca proponendogli la più corretta definizione della malattia. Il motore di ricerca è impostato per cercare automaticamente tra gli studi clinici attivi e aperti all’arruolamento dei pazienti in Italia, ma è possibile anche effettuare ricerche su studi già chiusi o comunque non più aperti all’arruolamento semplicemente modificando con un click i parametri della ricerca. L’affidabilità dei risultati della ricerca è indiscussa, derivando da un’interrogazione del database clinicaltrials.gov, il principale sito di riferimento mondiale per gli studi clinici. È anche possibile, sempre direttamente sul sito, attivare una traduzione automatica in italiano per i risultati che vengono proposti nella loro forma originale e quindi in lingua inglese.

Il motore di ricerca si può consultare sul sito sperimentazionicliniche.it, ma le associazioni possono anche scegliere di integrarlo direttamente nel proprio sito, gratuitamente, e offrire così un servizio in più ai propri utenti.

Come fare per avere il motore di ricerca sul proprio sito

Per richiedere l’integrazione, che avviene in modo molto semplice, sicuro e non invasivo attraverso un semplice copia/incolla di poche righe di codice che saranno fornite a chi le richiederà, basta riempire il modulo che si trova qui. Diverse decine di associazioni lo hanno già installato con grande soddisfazione e nessun problema tecnico.