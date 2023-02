Sorpresa alle primarie Pd: Elly Schlein nuova segretaria, sconfitto Bonaccini

Elly Schlein vince le primarie del Pd, ribaltato per la prima volta il voto dei circoli: “Abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione”

“Sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visti arrivare”. Queste le prime parole della nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, che a scrutinio ancora da completare può già festeggiare la vittoria su Stefano Bonaccini: oltre il 53% dei voti raccolti su circa un milione di persone che si sono recate ieri a votare.

I GAZEBO RIBALTANO IL VOTO DEI CIRCOLI

Si tratta di una clamorosa rimonta, dopo che il voto dei circoli dem aveva premiato il presidente della Regione Emilia Romagna con il 52,87% dei voti, mentre la sua ex vice aveva raccolto solo il 34,88% delle preferenze. Non era mai successo che il voto della gente smentisse quello dei circoli e per questo dopo la larga vittoria ai gazebo, Schlein si dice sicura che “il popolo democratico è vivo, c’è. Ed è pronto a rialzarsi”.

SCHLEIN: “PD SIA UNITO MA SENZA RINUNCIARE A DIREZIONE CHIARA”

Per Schlein la ricetta per risollevare il Pd dopo le ultime batoste elettorali è “tenere insieme le culture di questo partito ma senza rinunciare a una direzione chiara, che è quella che abbiamo indicato agli elettori”. La nuova segretaria dem spiega come intende fare opposizione: “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni. Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in Parlamento e in tutto il Paese a difesa dei poveri che il Governo colpisce e non vuole vedere“

BONACCINI: “GARANTISCO L’UNITÀ CHE HO PROMESSO”

Il grande sconfitto di queste primarie, Stefano Bonaccini, concede la vittoria alla sua sfidante, che era stata sua vice nella Regione Emilia Romagna, parlando a caldo di “una grande responsabilità che Schlein si assume“. E su Facebook aggiunge: “Una bella giornata di partecipazione per il Partito democratico. Grazie alle migliaia di militanti che hanno allestito i seggi e al milione di elettori che hanno partecipato per rigenerare il nostro partito. Ho chiamato Elly e lo ho fatto le mie congratulazioni: gli elettori le hanno democraticamente assegnato la vittoria e adesso si apre una nuova stagione per il Pd – spiega Bonaccini – Per parte mia garantisco l’unità che ho promesso nelle settimane scorse, e sono fiducioso che Elly saprà indicare una direzione altrettanto unitaria per tenere insieme il partito e per renderlo più forte“, conclude il governatore.