Previsioni meteo 27 febbraio 2023: freddo e neve sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 febbraio 2023: ondata di freddo sulle nostre regioni con possibilità di neve fino in pianura

L’inverno è piombato sull’Italia in questi ultimi giorni del mese di febbraio. Dopo una lungo periodo con condizioni meteo stabili grazie all’alta pressione, dalla giornata di ieri freddo e neve a bassa quota specie al Nord sono tornati a farci visita. Non andrà meglio nella giornata di oggi, nella quale avremo ancora correnti nord-orientali in azione, accompagnate da nevicate fino a bassa quota anche sulle regioni centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS all’inizio della prossima settimana avremo un nucleo freddo in quota tra Francia e Spagna con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa tra Baleari e Sardegna. Di conseguenza avremo condizioni meteo instabili sull’Italia con clima più freddo e temperature che risulteranno in media o di qualche grado inferiori. Neve possibile ancora al Nord-Ovest fino a bassa quota e poi lungo l’Appennino generalmente fino a quote medio-basse.

Intanto per oggi, lunedì 27 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino deboli fenomeni Al Nord-Ovest e Emilia Romagna con neve fino in pianura, molte nubi altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse e neve fino a quote collinari, più asciutto al Nord-Est. Fenomeni in estensioni a tutte le regioni nella notte con neve localmente fino in pianura. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro al mattino deboli precipitazioni sparse con neve in Appennino fino a quote collinari, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata ancora precipitazioni sparse su tutte le regioni con neve oltre i 700-1200 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi specie tra Sardegna, Campania e Molise, neve a quote medie. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sulle stesse regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge ancora sugli stessi settori. Fenomeni in estensione al resto del Sud nella notte. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da mossi a molto mossi.

Temperature minime e massime in ulteriore diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .