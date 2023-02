Nasce SuperSport Series GT: ecco il calendario delle gare

La prima edizione di SuperSport Series GT si snoda lungo 5 appuntamenti a doppia gara all’interno degli FX Racing Weekend con esordio stagionale l’1-2 aprile all’Autodromo Nazionale di Monza

Dalla collaborazione tra DL Racing e Formula X Racing Weekend nasce il nuovo campionato SuperSport Series GT, pronto ad animare la stagione 2023 sui più importanti circuiti italiani ed europei attraverso un format chiaro, funzionale, attento alle performance e ai budget e forte di prestigiose partnership e promozioni mediatiche, comprese le dirette televisive delle gare. La serie è dedicata a tutte le GT in versione “Cup”, quindi provenienti dai vari monomarca (Ferrari, Ktm, Lamborghini, Lotus, Porsche eccetera), ed è rivolta ai piloti gentlemen e amatori di ogni grado, che permetterà di vivere di un’atmosfera esclusiva e di un sano agonismo in pista.

La prima edizione di SuperSport Series GT si snoda lungo 5 appuntamenti a doppia gara all’interno degli FX Racing Weekend con esordio stagionale l’1-2 aprile all’Autodromo Nazionale di Monza. Il secondo round si disputa il 29-30 aprile sul circuito romano di Vallelunga e il terzo su quello del Red Bull Ring, in Austria, il 27-28 maggio. Dopo la pausa estiva, si riprende con la volata decisiva per i titoli in palio al Mugello Circuit il 9-10 settembre e a Misano Adriatico l’11-12 novembre, a completare un calendario di lusso tra sfide spettacolari, tanto divertimento e la possibilità di mettersi alla prova su alcuni dei più celebri autodromi del mondo.

Il format del fine settimana prevede due sessioni di prove libere da 30 minuti ciascuna al venerdì, due qualifiche da 15 minuti al sabato mattina e due gare da 30 minuti: gara 1 sabato pomeriggio e gara 2 domenica. Un’emozionante opportunità di guida, agonismo e abilità che sullo schieramento coinvolgerà insieme due categorie, dedicate alle GT monomarca più evolute o attuali e a quelle un po’ più datate (ad esempio le Porsche 911 GT3 Cup “997” e le Ferrari 458 Challenge).

Con l’obiettivo di contenere i costi, l’ammissione a ciascun weekend di gara richiede 1600 euro per chi si iscrive al campionato e 1800 euro per gli altri. Il costo di iscrizione al campionato è contenuto a 2500 euro. Inoltre, è possibile iscrivere una vettura con due piloti, che così potranno condividere budget e turni in pista. Infatti per ciascuna categoria sono previste due classifiche distinte: una riservata ai piloti singoli e l’altra alle auto condotte da un equipaggio formato da due piloti.

Sotto il profilo tecnico, sarà applicato un bilanciamento prestazionale per equilibrare le diverse GT presenti in griglia di partenza e gli organizzatori hanno definito anche la partnership con Hankook per la fornitura di pneumatici.

Mirata attenzione sarà riservata a tutti gli aspetti legati a comunicazione mediatica e promozione, che sarà coordinata da un team di professionisti e in primis prevede la trasmissione in diretta di tutte le gare. Per ospiti, partner e sponsor è prevista la presenza di catering e facility varie, con anche la possibilità di hot laps, pit-lane walk, sessioni autografi, gadget e show dal vivo.

Per info e iscrizioni è possibile consultare i link ufficiali della nuova serie www.formulaxitalianseries.it/ e https://iscrizioni.formulaxitalianseries.it/ .

Calendario SuperSport Series GT 2023: 1-2 aprile Monza; 29-30 aprile Vallelunga; 27-28 maggio Red Bull Ring; 9-10 settembre Mugello; 11-12 novembre Misano