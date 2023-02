Danilo Sapienza in radio con “Ti dico di no”

Fuori in radio e in digitale “Ti dico di no”, singolo del cantautore catanese, di base a Londra, Danilo Sapienza, secondo di cinque che comporranno l’EP “1985

Esce in radio e in digitale “Ti dico di no” (ascolta brano), singolo del cantautore catanese, di base a Londra, Danilo Sapienza, secondo di cinque che comporranno l’EP “1985”. Il singolo sarà accompagnato dal videoclip diretto da Riccardo Cavani (Londonfilmaker).

Il singolo racconta della solita routine, l’abitudine, i tanti messaggi ricevuti costantemente da tutto ciò che ci circonda, l’essere influenzati nelle scelte da questa grande macchina che si chiama tecnologia. “Tutto questo cambia il nostro modo di pensare, di comportarsi, di rapportarsi con gli altri ed anche di educare – dice l’artista -. Siamo sicuri che di riuscire ad adattarci a questi cambiamenti continui? O magari abbiamo soltanto bisogno di tornare alle origini, di sederci, guardarci negli occhi, parlare, stringerci?”.

Così come tutto il sound dell’EP, anche “Ti dico di no” si rifà a quei suoni del passato curati nei minimi particolari dal musicista Nicola Valente, che si è occupato dell’arrangiamento, del Mixing e del mastering.

Danilo Sapienza è un cantautore catanese di 36 anni. Cresce ascoltando la musica di Lucio Battisti e Baglioni ma anche dei Queen che lo portano a scrivere brani inediti sia in italiano che in inglese. Così, negli anni della sua gioventù inizia, ad esibirsi nei vari locali della sua città proponendo le sue canzoni. Negli stessi anni fa parte insieme a Marco Sapienza di un duo dal nome Darko. Partecipa a numerosi contests in giro per l’Italia. Nel 2008 arriva alle semifinali del Tour Music Fest. Nel 2008 raggiunge le semifinali del Premio Mia Martini con il suo brano inedito “Vai” scritto insieme al cantatuore Gero Riggio. Nel 2011 decide di trasferirsi a Londra dove tutt’ora risiede, un pò per lavoro ma anche per riscoprire la voglia di scrivere ancora nuovi pezzi. Nel 2012 pubblica il brano “Da Lontano”, con il relativo videoclip girato tra le vibranti strade londinesi, ricevendo molti consensi da parte dei suoi fans. Dal 2013 si dedica principalmente nella scrittura di inediti in inglese che propone live in varie locations della capitale inglese. Nel 2018 scrive due inediti insieme ad un producer inglese, Paul McKeever. “Need you to myself” e “Laserlight”, brano che viene inserito nel roaster dell’etichetta Evo Music (BMG). Prima della fine del 2019 si dedica alla realizzazione di alcuni provini, facendo uscire il singolo “Di te” a giugno 2020, brano interamente arrangiato da Danilo nella sua abitazione londinese durante il lockdown. “Un momento” é il brano uscito il 9 settembre su tutte le piattaforme digitali con relativo videoclip su Vevo. Ricevendo oltre le 32,000 streams su Spotify e tanti articoli e recensioni come per esempio Repubblica, La Sicilia, All Music Italia e tanti altri. Il brano si rifà alla storia del cantautore che ha lasciato appunto la Sicilia molti anni fa e guarda al futuro con positività. Ad aprile 2021 lancia un altro singolo dal titolo “Sono al centro” anch’esso accolto in maniera positiva dagli ascoltatori, un brano che racconta di una storia finita che serve da motivazione per ripartire in positivo. “Salsedine” e’ in singolo uscito a luglio 2021, una hit estiva che dimostra la capacità del cantautore di creare anche un sound più trendy rispetto alle ballate precendenti, brano interamente arrangiato da Canzoni Inedite (Cantieri Sonori). Il cantautore pubblica l’ultimo singolo dal titolo “Fino a li” a novembre 2021. Da gennaio 2022, Danilo ritorna alla scrittura di brani inediti e decide di realizzare un EP dal titolo 1985 che è stato anticipato dal primo singolo “Di più” (ascolta) accompagnato dal videoclip (guarda).

