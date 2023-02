“Blow a kiss” è il nuovo singolo dei Mazma Rill

Disponibile su tutti i Digital Store e in rotazione radiofonica, “Blow a kiss” il nuovo singolo dei Mazma Rill (ex Aneurisma)

La canzone racconta di un saluto, un addio, un “ci rivedremo”, con il più semplice dei gesti… un bacio soffiato. In pochi attimi il silenzio, il buio e l’amore di una vita che scivola via dal nostro destino. Un dolce gesto che fa affiorare nell’anima centinaia di ricordi con la certezza che chi abbiamo amato resterà, legato per sempre al nostro cuore. Il dramma di una perdita dinanzi alla potenza e al cinismo di una natura scatenata che pretende vite dando in cambio solamente dolore.

La band affronta un tema delicato rivoluzionando il proprio sound in una veste acustica dal forte impatto emotivo. Una interpretazione del frontman Antonio (voce e chitarra) in cui si riesce a cogliere ogni minima sfumatura di una tragedia del genere. Un cantato di cuore, sofferente, dolcemente sincero e autentico, retto dalle note di un violino magistralmente suonato dal bassista Luca che dona solennità e tensione con l’aiuto di un pianoforte denso e delicato e dall’accompagnamento di un basso registrato dal batterista Ettore. Una vera rivoluzione sonora per la band che continua a stupire sperimentando generi e stili diversi senza mai però rinnegare la propria vena grunge, prog e alternative-rock. L’ispirazione di questa ballad prende spunto dalla tragedia accaduta nel 2017 sugli appennini abruzzesi, precisamente in località Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone, tragedia che ha scosso non solo la comunità abruzzese, ma l’intera nazione.

La band, dopo un intenso decennale di attività tra produzioni e live, sta per iniziare quindi un nuovo percorso artistico. Il desiderio di sperimentare sia in ambito musicale che umano che ha sempre contraddistinto l’ideale della band, ha portato alla decisione di un rinnovato aspetto, partendo dal nome. La storia degli “Aneurisma” quindi non è accantonata, ma bensì si evolve con un forte slancio e con delle nuove composizioni che presto vedranno la luce a partire da questo primo singolo dal titolo “Blow a kiss” in uscita natalizia su tutti i Digital Store. Questa avventura quindi non solo avrà forti sperimentazioni in campo musicale, pur mantenendo l’inconfondibile stile della band, ma si vestirà con un nome estremamente evocativo e intimo: Mazma Rill. I Mazma Rill sono Antonio Orlando (voce e chitarra), Luca Degl’Innocenti (basso, violino e cori) ed Ettore Saluci (batteria).