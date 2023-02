Oncologia: Moderna unisce le forze con CytomX

Moderna ha stipulato un accordo di collaborazione/licenza con CytomX, società specializzata in oncologia, per scoprire e sviluppare terapie a base di mRNA

Moderna ha stipulato un accordo di collaborazione/licenza con CytomX, società specializzata in oncologia, per scoprire e sviluppare terapie a base di mRNA per il cancro ad attivazione condizionata.

La società americana effettuerà un pagamento anticipato di 35 milioni di dollari, che include un investimento di 5 milioni di dollari per il finanziamento della ricerca. Nel frattempo, CytomX potrà ricevere fino a circa 1,2 miliardi di dollari in milestone di sviluppo, regolatorie e commerciali. L’azienda californiana riceverà inoltre royalties graduali sulle vendite nette globali di qualsiasi prodotto commerciale sviluppato nell’ambito della partnership.

Le due aziende collaboreranno nelle prime fasi di sviluppo, compresa la scoperta del farmaco e le valutazioni precliniche. Successivamente, Moderna si assumerà la responsabilità dello sviluppo clinico e della successiva commercializzazione. Il patto dà inoltre a Moderna l’opzione di partecipare a un futuro finanziamento azionario da parte di CytomX.

La partnership farà leva sulle tecnologie di base di ciascuna azienda. Moderna apporta la sua piattaforma mRNA, che utilizza un approccio computazionale basato sul cloud per progettare la sequenza dell’mRNA terapeutico in modo da colpire efficacemente una proteina specifica.

CytomX offrirà invece la sua tecnologia proprietaria Probody, che sfrutta i livelli elevati di proteasi presenti nel microambiente tumorale. Quando vengono somministrati per la prima volta, i siti attivi dei farmaci sviluppati con la tecnologia Probody vengono mascherati con dei peptidi per evitare effetti off target e tossicità nei tessuti sani. Quando Probody raggiunge il microambiente tumorale, la proteasi associata al tumore recide il legante del substrato, rimuove il peptide di mascheramento e l’anticorpo si lega all’antigene bersaglio.

In una dichiarazione, Sean McCarthy, CEO e presidente di CytomX, ha affermato che la partnership di giovedì riunirà queste due tecnologie all’avanguardia e, attraverso l’impronta globale di Moderna, contribuirà a portare “nuovi farmaci terapeutici ad attivazione condizionale basati sull’mRNA a pazienti con esigenze mediche insoddisfatte”.

Sebbene sia nota soprattutto per i suoi vaccini COVID-19, la biotecnologia con sede nel Massachusetts ha recentemente ampliato la sua pipeline oncologica.

Una presenza in oncologia già significativa

Il mese scorso, l’azienda ha rivelato che il suo vaccino a base di mRNA per il cancro mRNA-4157/V940 ha superato l’endpoint primario di efficacia nello studio di Fase IIb KEYNOTE-942, condotto su pazienti con melanoma in stadio III/IV.

Somministrato in combinazione con pembrolizumab, il vaccino antitumorale di Moderna ha ridotto il rischio di morte o recidiva del 44%, rispetto al solo Keytruda.

Per sostenere i suoi sforzi in campo oncologico, Moderna sta cercando di espandere le sue capacità di produzione di mRNA. Mercoledì scorso, l’azienda ha firmato un accordo definitivo di acquisizione con la società giapponese OriCiro Genomics K.K per 85 milioni di dollari. OriCiro sviluppa strumenti per la sintesi e l’amplificazione senza cellule del DNA plasmidico, fondamentali per la produzione di mRNA terapeutici.