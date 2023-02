Luca Laurenti in lacrime a “Verissimo” per la morte di Maurizio Costanzo

Luca Laurenti piange ricordando Maurizio Costanzo, con cui ha lavorato per anni a Buona Domenica, durante la trasmissione Verissimo: “Lo porto nel cuore”

Luca Laurenti non riesce a trattenere le lacrime ricordando Maurizio Costanzo a Verissimo. “Lo metto nella mia cornice famigliare, c’ho passato 9 anni a buona domenica”, dichiara il cantante interrompendosi per la commozione.

LEGGI ANCHE: Meloni alla camera ardente di Costanzo: “Da lui le mie primissime volte in tv, avevo 17 anni”

Maurizio Costanzo e la morte improvvisa, uno shock per Maria De Filippi: cosa è successo

“Ho fatto le prove a casa per non piangere, scusate”, prova a proseguire Laurenti, mentre singhiozzando tenta di spiegare quanto gli risulti difficile parlare della morte di Costanzo- mi sento come un alchimista e un equilibrista. Per quanto io possa raccontare le cose più belle, io queste cose le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere qui davanti a tutti. Io le cose più belle, come le canzoni che scrivo, come le parole non dette, sono i segreti racchiusi nel nostro cuore, sono un tesoro. Lo so che è un uomo pubblico, come me che faccio tv da 36 anni. ma è difficile. Perché trasformiamo il dolore nelle nostre stanzette e usiamo sorrisi”.