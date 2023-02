Linea Verde su Rai 1 in Campania per raccontare la Festa di Sant’Antonio

“Linea Verde” attraverserà la Campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate nella puntata di domenica 26 febbraio alle 12 su Rai 1

“Linea Verde” attraverserà la Campania per raccontare la festa di Sant’Antonio Abate nella puntata di domenica 26 febbraio alle 12 su Rai 1. A partire dal paese che prende il nome del santo, nella provincia di Napoli, Peppone Calabrese e Beppe Convertini assisteranno ai riti che si svolgono in occasione della festa. A Sant’Antonio Abate, infatti, il giorno della festa si accende un grande falò come rito propiziatorio. Un fuoco che caccia i malefici dell’anno appena trascorso e vuole essere di buon augurio per l’anno nuovo. Una festa cristiana che ha radici nel mondo contadino. Per questo è tanto sentita in molte parti d’Italia. Peppone, da Sant’Antonio Abate, si sposterà nella provincia di Caserta per conoscere le eccellenze alimentari di questo territorio.

Visiterà un mercato itinerante a Prata Sannita ed entrerà in un allevamento della regina di questa terra: la bufala. Beppe Convertini, invece, attraverserà i Campi Flegrei, cercando di scoprire la storia più antica di questo tratto di costa mediterranea, tra le più affascinanti d’Italia. Una storia che affonda le sue radici nel mondo greco e successivamente romano. Infatti, qui c’è la prima colonia del mondo ellenico, la celebre città di Cuma. Peppone e Beppe si rincontreranno a Macerata Campania, dove per la festa di Sant’Antonio Abate tutto il paese viene coinvolto nella preparazione di enormi carri, che sfilano per le vie del borgo, sopra i quali i bottari suonano uno strumento che richiama ancora al mondo contadino: appunto la botte dove veniva conservato il vino.