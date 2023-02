In prima serata su Rai 5 la grande musica con il “Verdi Gala”

In prima serata su Rai 5 “Verdi Gala”: Oren, Buratto, Ganci e Vassallo per “Viva Verdi”, concerto lirico per Villa Sant’Agata

Sono tre grandi interpreti della musica di Giuseppe Verdi come il soprano Eleonora Buratto, il tenore Luciano Ganci e il baritono Franco Vassallo i protagonisti del “Verdi Gala” che Rai Cultura propone domenica 26 febbraio in diretta alle 21.15 su Rai 5 e su Radio 3 dal Teatro Comunale Nouveau di Bologna, e in replica domenica 5 marzo alle 9.00 su Rai 3. Il concerto – nel nuovo spazio del teatro felsineo in Piazza della Costituzione, alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – rientra nell’ambito di “Viva Verdi”, il programma dei concerti straordinari per l’acquisizione e la valorizzazione della casa-museo del compositore a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, promosso dal Ministero della Cultura in collaborazione con l’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Comunale – preparato da Gea Garatti Ansini – un altro apprezzato interprete verdiano come Daniel Oren.

Il programma esplora celebri opere del “cigno di Busseto” quali Luisa Miller, Un ballo in maschera, Rigoletto, Nabucco, La forza del destino, Otello, Aida, La traviata e Il trovatore. Buratto canterà l’aria di Amelia “Morrò, ma prima in grazia” da Un ballo in maschera e quella di Donna Leonora “La Vergine degli angeli” dalla Forza del destino, e sarà Leonora, accanto a Ganci come Manrico e Vassallo come Conte di Luna, nel terzetto “Tace la notte! Immersa nel sonno…” dal Trovatore, a conclusione della serata. Ganci interpreterà inoltre l’aria di Radamès “Celeste Aida” da Aida e quella di Rodolfo “Quando le sere al placido” da Luisa Miller. Vassallo affronterà ancora l’aria di Rigoletto “Cortigiani, vil razza dannata” e l’aria di Giorgio Germont “Di Provenza il mare, il suol” dalla Traviata. Non mancheranno altre note pagine sinfoniche e corali verdiane.